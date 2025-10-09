El desayuno recomendado por un médico para tener mejores erecciones

Veller recomienda consumirlos hervidos entre 11 y 12 minutos. Aportan proteínas de alta calidad y grasas saludables que ayudan a mantener niveles óptimos de colesterol bueno (HDL), favoreciendo la elasticidad de los vasos sanguíneos. Después de desayunar, aconseja dedicar cinco minutos a activar los músculos con ejercicios simples, como trotar en el lugar y realizar dos o tres series de 20 sentadillas, lo que mejora la circulación y el tono muscular.

Avena con semillas de chía

Sugiere combinar media taza de avena integral con una cucharadita de chía. La avena contribuye a limpiar las arterias, ayudando a que más sangre rica en oxígeno llegue a la zona baja. Además, su fibra soluble ayuda a reducir el colesterol y estabilizar el azúcar en sangre. La chía, por su parte, aporta ácidos grasos omega 3, potasio y magnesio, minerales que relajan los vasos sanguíneos y disminuyen la inflamación, generando un flujo más constante y potente.

Arándanos y moras

Estas frutas son una fuente concentrada de antioxidantes, especialmente antocianinas, que protegen las paredes de los vasos sanguíneos y favorecen la circulación. También ayudan a reducir la presión arterial y combatir el estrés oxidativo, uno de los factores que pueden afectar el rendimiento físico y sexual.

Sandía

Según Veller, es “una de las frutas más poderosas para aumentar el flujo sanguíneo”. Recomienda consumirla con el estómago vacío o al menos 40 minutos antes del desayuno principal. La sandía contiene citrulina, un aminoácido presente sobre todo en la parte blanca de la cáscara, que favorece la producción de óxido nítrico, compuesto que dilata los vasos y mejora el flujo de sangre.

Batata

El especialista aconseja hervirla hasta que quede apenas blanda. Es una fuente de energía sostenida gracias a su contenido de carbohidratos complejos y betacarotenos. Veller sugiere combinarla con cúrcuma, pimienta y aceite de oliva virgen extra para potenciar sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y consumirla con cáscara para aprovechar mejor sus nutrientes.

Remolacha

La recomienda en jugo, sin colar, para aprovechar al máximo sus nitratos naturales, que el cuerpo convierte en óxido nítrico, mejorando la circulación y la oxigenación muscular. Puede tomarse tanto en el desayuno como en el almuerzo.

Jugo de granada

Es una fuente natural de antioxidantes y polifenoles que favorecen la salud del corazón y las arterias. Su consumo regular se asocia con una mejor circulación y mayor flujo sanguíneo hacia la zona íntima.