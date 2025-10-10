¡Cuidado si te llega este mensaje en WhatsApp! Alertan por la estafa más peligrosa del año

Desde ese instante, el virus toma el control de la cuenta de WhatsApp del usuario, accede a sus contactos y reenvía automáticamente el mismo archivo malicioso a toda su lista. Así, la infección se multiplica de manera exponencial, como una cadena que parece legítima porque proviene de una fuente confiable.
El robo invisible: cómo opera SORVEPOTEL
Una vez dentro del sistema, SORVEPOTEL despliega un nivel de infiltración pocas veces visto. No solo busca archivos personales o contraseñas guardadas, sino que también rastrea credenciales bancarias, accesos al homebanking y billeteras virtuales.
Lo más peligroso es su técnica de superposición de ventanas falsas, una modalidad sofisticada de ingeniería social. El virus puede simular la pantalla de inicio de sesión de un banco o una app de pagos, de manera que el usuario crea estar ingresando a su cuenta real. Sin saberlo, está entregando sus datos directamente a los ciberdelincuentes.
Especialistas en seguridad informática explicaron que este tipo de mecanismos convierten al malware en una herramienta especialmente peligrosa para el robo financiero silencioso. En muchos casos, las víctimas no notan el fraude hasta que observan movimientos extraños en sus cuentas.
WhatsApp como puerta de entrada para la estafa
Este tipo de ataques demuestra cómo las plataformas de mensajería, en especial WhatsApp, se convirtieron en un vector preferido por los delincuentes digitales. Su enorme base de usuarios, la sensación de seguridad entre contactos conocidos y la posibilidad de enviar archivos y enlaces hacen que sea el terreno ideal para propagar virus y fraudes.
De hecho, en los últimos meses, WhatsApp ya había sido el canal de difusión de otros engaños, como el llamado "toque fantasma", una estafa que vaciaba tarjetas contactless, o el falso soporte técnico que prometía recuperar cuentas suspendidas.
Sin embargo, SORVEPOTEL representa un salto cualitativo. Su diseño combina técnicas de phishing, automatización y manipulación social, lo que lo convierte en una amenaza híbrida difícil de detectar y contener.
Qué recomiendan los expertos para protegerte en WhatsApp
- No abras archivos ZIP ni enlaces que no esperabas recibir, aunque provengan de un contacto conocido. Si algo te parece sospechoso, confirmá con la persona antes de abrirlo.
- Desactivá la descarga automática de documentos en WhatsApp. Podés hacerlo desde el menú de ajustes para evitar que se guarden archivos sin tu autorización.
- Mantené actualizado tu sistema operativo y tu antivirus. Las versiones recientes incorporan parches de seguridad que ayudan a detectar nuevas variantes de malware.
- Evitá usar WhatsApp Web en equipos públicos o compartidos. El virus se propaga especialmente por esta vía, aprovechando las vulnerabilidades del entorno Windows.
- Monitoreá tus movimientos bancarios y billeteras digitales. Si notás un débito desconocido o una transacción irregular, comunicate de inmediato con tu entidad financiera.