¡Cuidado si te llega este mensaje en WhatsApp! Alertan por la estafa más peligrosa del año

Desde ese instante, el virus toma el control de la cuenta de WhatsApp del usuario, accede a sus contactos y reenvía automáticamente el mismo archivo malicioso a toda su lista. Así, la infección se multiplica de manera exponencial, como una cadena que parece legítima porque proviene de una fuente confiable.

El robo invisible: cómo opera SORVEPOTEL

Una vez dentro del sistema, SORVEPOTEL despliega un nivel de infiltración pocas veces visto. No solo busca archivos personales o contraseñas guardadas, sino que también rastrea credenciales bancarias, accesos al homebanking y billeteras virtuales.

Estafas virtuales

Lo más peligroso es su técnica de superposición de ventanas falsas, una modalidad sofisticada de ingeniería social. El virus puede simular la pantalla de inicio de sesión de un banco o una app de pagos, de manera que el usuario crea estar ingresando a su cuenta real. Sin saberlo, está entregando sus datos directamente a los ciberdelincuentes.

Especialistas en seguridad informática explicaron que este tipo de mecanismos convierten al malware en una herramienta especialmente peligrosa para el robo financiero silencioso. En muchos casos, las víctimas no notan el fraude hasta que observan movimientos extraños en sus cuentas.

WhatsApp como puerta de entrada para la estafa

Este tipo de ataques demuestra cómo las plataformas de mensajería, en especial WhatsApp, se convirtieron en un vector preferido por los delincuentes digitales. Su enorme base de usuarios, la sensación de seguridad entre contactos conocidos y la posibilidad de enviar archivos y enlaces hacen que sea el terreno ideal para propagar virus y fraudes.

Persona con el celular

De hecho, en los últimos meses, WhatsApp ya había sido el canal de difusión de otros engaños, como el llamado "toque fantasma", una estafa que vaciaba tarjetas contactless, o el falso soporte técnico que prometía recuperar cuentas suspendidas.

Sin embargo, SORVEPOTEL representa un salto cualitativo. Su diseño combina técnicas de phishing, automatización y manipulación social, lo que lo convierte en una amenaza híbrida difícil de detectar y contener.

WhatsApp

Qué recomiendan los expertos para protegerte en WhatsApp