“Mis queridos amigos de Telefe me llaman dos veces por año para conducir algo. Yo los amo, pero siempre les digo que no. No siento que sea mi espacio, por ahora. Tal vez llegue a una edad en que diga ‘Hola, buenas noches’”, bromeó la artista, imitando a la icónica Susana Giménez.