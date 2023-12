Las fotos de Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, a punto de cumplir 12 años

image.png

"Un día nos bajamos de un taxi y el taximetrerero le dijo 'chau, Merlín' y él le respondió: 'Me llamo Atahualpa'. Y no fue para atrás nunca. Tenía dos años y medio cuando lo decidió, y fue terminante. No dijo que no se llama más Merlín, dijo que se llama Atahualpa. Fue bastante simple", contó Natalia de cómo eligió el niño que lo llamen por uno de sus nombres.

"Ata nos acompaña a las giras, se sube al escenario, pero somos muy respetuosos de la intimidad. Si él quiere dedicarse a esto cuando sea más grande lo decidirá", indicó Natalia.

image.png

Además, la actriz contó que su hijo sí come carne a diferencia de ella que es ovolactovegetariana.

"Ata come milanesas porque en casa de mamá le hacen. Yo no se las preparo ni loca porque me muero de ver la carne cruda, pero Ricardo le hace unas buenas milanesas", le contó Natalia en otra ocasión a La Nación.

image.png