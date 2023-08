Pampita reveló qué haría en caso de un encuentro con Natalia Oreiro en el Bailando 2023

Luego de tener esta información, Intrusos (América) realizó una nota con la modelo y le consultaron acerca de este posible encuentro. “No se nada, yo no pregunto nada. Es mi lugar de trabajo, soy una empleada, y no tomo decisiones de ningún tipo”, aclaró en primer lugar.

“No importa quien va o quien no va. No me meto en eso”, sostuvo y profundizó: "Yo trabajo en todos lados con la mejor predisposición y no tengo problema en ningún ambiente de trabajo"-

Finalmente, el cronista le preguntó si estaba arrepentida de sus dichos y Pampita aseguró: “No, ya está. Yo soy como soy y lo que sale, sale en el momento. Si yo quiero dar un nombre lo digo, no tengo prejuicio con eso y siempre fui muy auténtica. No di ningún nombre y lo que se especule no tiene que ver conmigo”.

La prueba que encontró Pampita y habría motivado su odio eterno con Natalia Oreiro

Pampita visitó esta semana el estudio de LAM, América Tv, y confesó en la entrevista que no trabajaría con una actriz en particular. Todos los cañones apuntaron a varios nombres pero parece ser que la señalada por la modelo y conductora es Natalia Oreiro.

Todo tiene que ver con los rumores de affaire que circularon en 2015 con Benjamín Vicuña, su entonces esposo, cuando compartieron elenco en la telenovela Entre caníbales en Telefe.

En este sentido, ante el revuelo que generó la confesión de Pampita sobre con qué actriz no compartiría nunca trabajo, se conocieron detalles de la prueba que había encontrado la modelo en su momento para despertar su malestar con la uruguaya.

Rodrigo Lussich recordó en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, cómo supuestamente se enteró Pampita que Vicuña le habría sido infiel.

“Esto fue después del festejo de los 10 años, re trucho, de ellos dos. Hicieron un asado, él estaba preparando la parrilla, y todo se desmadró cuando le llegó a él un mensaje de texto”, comenzó el conductor.

Y agregó: “Ese asado nunca se comió porque después estalló todo. Él cocinaba, Pampita lo vio… Era un mensaje de Natalia Oreiro, aparentemente”.

“Los que llevamos unos años en el medio sabemos que estos rumores eran realmente fuertes. Se hablaba de una crisis de Pampita y Benjamín y de una de Natalia con Mollo”, recordó Nancy Duré.

“En los estudios donde grababan la tira en la que actuaban juntos decían que el rumor era tan fuerte que adentro era como que todo el mundo conocía la relación. Iban de la mano y los trataban como novios”, sumó la periodista.

Y Paula Varela añadió picante: “Es más, los rumores salieron directamente de los productores que grababan la ficción. Pedían más motorhome”.