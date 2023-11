El picante gesto de Facundo Arana ante una desubicada pregunta íntima sobre Natalia Oreiro

"Cuenta la leyenda que te conociste con Nati Oreiro en un cantobar en Floresta…", comenzó formulando su pregunta Arias. "En Flores. En Amadeus. Íbamos todos…", lo interrumpió Arana.

Y Arias lanzó sin vueltas: "¡Pará! No me esquives. ¿Garcharon?". A lo que Facundo reaccionó: "¡¿Qué?! ¡No!". "¿Nunca? ¿Ni cuando te cortaba el pelo?", retrucó Ronnie.

"¡No! Como con vos, Ronnie. No. Solamente amor", dijo sorprendido Arana. "¿Cómo le vas a decir “garcharon”?", se metió el conductor Pollo Álvarez.

Y el actor acotó: "Cuando yo venía al programa, decía Poco correctos. Alguna cosa poca correcta me van a preguntar, pero Ronnie, ¡te fuiste a la mierda!".

"Hago lo que puedo. Hago mi trabajo", se defendió Arias entre risas tras su consulta sin filtro alguno al invitado.

El desconsolado llanto de Facundo Arana al reencontrarse con la hija de su mejor amigo fallecido

Facundo Arana fue uno de los invitados del sábado 7 de octubre a PH Podemos Hablar, Telefe, y fue el protagonista de un emotivo momento al reencontrarse con la hija de Cali, su mejor amigo fallecido.

El actor estalló en llanto cuando recibió de sorpresa la visita de Loli al estudio y mantuvieron un fuerte diálogo donde la joven recalcó la importancia del actor en contarle cómo era su padre.

“El papá de Loli y yo somos íntimos amigos desde nuestro nacimiento porque nuestras mamás son íntimas amigas de toda la vida”, comenzó diciendo Facundo Arana conmovido.

“Y mi amigo me llevó a los 15 años a estudiar teatro, yo no tenía ni idea de nada, él era un escritor magnífico y yo quería dibujar, entonces él escribía y yo dibujaba, y me acompañó y se afeitó la cabeza cuando yo tuve mi cáncer”, agregó entre lágrimas.

Y recordó a su gran amigo: “Tratar de describirlo en palabras es imposible. Él me llevó junto con la gente más importante de mi vida a lo largo de una enfermedad de la que solo no vas a salir nunca jamás en tu vida, nunca. Importa más un abrazo que el tratamiento, y los médicos mismos te lo dicen. Bueno, él estuvo ahí y lo logramos y yo me recuperé del cáncer y él se murió de un aneurisma”.

“Lo que él no supo, aunque por supuesto que lo sabe porque su alma que es mucho más sabia que todo lo que hay en el mundo, era que su novia iba a ser mamá de esta belleza y es su novia que yo le había presentado. Éramos amigos y resulta que él nunca supo. O sea, su cuerpo, su alma acá nunca supo", agregó Facundo Arana.

Y siguió muy emocionado: "Yo te lo juro que para aquellos que creemos con toda nuestra alma en el alma podés creer tranquilamente. Yo te lo digo. Yo lo vi. Yo sé. Y esta personita maravillosa está a lo largo de la vida mereciendo mucho más de lo que yo le he dado u ofrecido y está siempre ahí presente”.

“Es la presencia de la amistad, es la encarnación de la resiliencia, de quien mira adelante y dice: ‘La vida es bella y merece ser vivida’, y tiene un compañero a su altura, a la altura de su grandeza y ahora dos nietos maravillosos”, cerró el actor completamente quebrado al ver a la hija de su gran amigo.