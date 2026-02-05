Marixa Balli reveló el real motivo por el que Esteban Mirol la atacó: "Quedó sensible porque..."

"Es gracioso porque le está gustando mucho la prensa mediática de los famosos es terrible", continuó la empresaria picante contra Esteban Mirol.

Y dejó en claro que ella nunca contó que Mirol la había invitado a compartir una comida: "Yo finjo demencia, no lo hubiese contado nunca en la vida, mi amiga sale de testigo, yo no miento, no tengo necesidad. No estaba casado, yo lo vi con muchas chicas que fue a cenar, no sé si eran novias o amigas, no me interesa. Viste que es como un galán él".

En cuanto a la convivencia de los dos en el programa MasterChef Celebrity (Telefe), Marixa Balli aclaró si lo veía y qué pedirá a raíz de sus dichos contra ella: "No tuvimos casi trato porque estuvo dos semanas. Me causa gracia Mirol, me caes bien, ya nos vamos a cruzar. Lo que tengo que averiguar si sigue estando en el chat de MasterChef porque sino con lo que está diciendo de mí habría que sacarlo. Si sigue estando en el grupo voy a pedir que lo saquen", concluyó.

La furia de Esteban Mirol con Marixa Balli

Esteban Mirol le hizo llegar un mensaje a Ángel de Brito donde apunta muy duro contra Marixa Balli en medio de la polémica por la actualidad de la industria textil en el mercado.

“Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu ex angelita Marixa Balli hablando del tema indumentaria. Conozco bien del tema porque dedico buena parte de mis redes sociales a la defensa del consumidor. Hacele una nota en la casa y que muestre el vestuario. Debe oler a freeshop y a Miami”, comenzó el periodista apuntando contra la morocha.

Y aseguró: “El que puede viajar se compra afuera. Y, al que no puede, los colegas de Marixa ya no los pueden cagar porque están Shein y Temu. Donde ella vendía, es decir, La Salada y Flores, compraban ropa por dos pesos a familias de bolivianos que fabricaban encerrados en un cuarto y luego la vendían en 20 pesos a revendedores que iban al interior a cagar a la gente cobrándoles el doble”.

“Todos los laburantes en negro. No pagan un mango de impuestos. ¿Qué se hacen las víctimas?”, remarcó enardecido contra la postura que tomó la panelista.

Y cerró letal en la vereda opuesta a la opinión de Marixa Balli: “No cierran por Caputo (al que no defiendo ni loco), cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores pobres. ‘Ofensa’, doña Marixa, es lo que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor”.