En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
ESTRENOS

Llegó a Netflix una serie breve de 8 capítulos y es el estreno más esperado del año

Esta serie corta desembarcó en Netflix con una historia cargada de secretos, fantasía y una amenaza que atraviesa generaciones.

Banner Seguinos en google DESK
Llegó a Netflix una serie breve de 8 capítulos y es el estreno más esperado del año. (Foto: Archivo)

Llegó a Netflix una serie breve de 8 capítulos y es el estreno más esperado del año. (Foto: Archivo)

"Las brujas de Mayfair" ya se encuentra disponible en Netflix y se perfila como una de las producciones más comentadas entre los amantes del terror sobrenatural y la fantasía oscura. Basada en la exitosa trilogía literaria escrita por Anne Rice, la serie combina misterio, drama familiar y elementos paranormales en una trama que promete mantener a los espectadores atrapados desde el primer episodio.

Leé también Si te gustó "El inocente" en Netflix con José Coronado, no te pierdas esta nueva serie de 8 episodios
Si te gustó El inocente en Netflix con José Coronado, no te pierdas esta nueva serie de 8 episodios. (Foto: Archivo)

La producción forma parte del universo televisivo inspirado en las obras de la reconocida autora, responsable también de la célebre saga que dio origen a Entrevista con el vampiro.

Con una historia marcada por antiguas profecías, poderes extraordinarios y una presencia oscura que acecha desde hace siglos, la ficción busca conquistar tanto a quienes conocen los libros como a quienes se acercan por primera vez a este universo.

Las brujas de Mayfair 1

De qué trata "Las brujas de Mayfair", la serie en Netflix

Netflix continúa fortaleciendo su catálogo de producciones de fantasía y terror con la incorporación de Las brujas de Mayfair, una adaptación que durante años fue esperada por los seguidores de la literatura fantástica.

La historia se centra en Rowan Fielding, una destacada neurocirujana cuya vida cambia de manera radical cuando comienza a descubrir aspectos desconocidos de su origen familiar. Lo que inicialmente parecen sucesos extraños termina convirtiéndose en una revelación que modificará para siempre su percepción de la realidad.

A medida que profundiza en su pasado, Rowan descubre que pertenece a una poderosa dinastía de brujas. Este hallazgo la obliga a enfrentarse a secretos ocultos durante generaciones y a una herencia que guarda mucho más de lo que imaginaba.

Las brujas de Mayfair 2

La serie desarrolla una narrativa en la que cada respuesta conduce a nuevos interrogantes. Los misterios familiares se mezclan con fenómenos sobrenaturales, construyendo una atmósfera inquietante que se mantiene constante a lo largo de los episodios.

Según la descripción oficial de Netflix: "Agobiada por sus nuevos poderes, una joven neurocirujana busca a su misteriosa familia biológica, pero lo que descubre entre los Mayfair es un oscuro legado".

Alexandra Daddario lidera una de las apuestas más importantes del género

Uno de los grandes atractivos de la serie es la participación de Alexandra Daddario en el papel principal.

Las brujas de Mayfair 3

La actriz, reconocida internacionalmente por sus trabajos en The White Lotus y la franquicia Percy Jackson, encarna a Rowan Fielding en una interpretación que despertó gran expectativa entre los fanáticos del género.

Su presencia aportó un importante atractivo para la adaptación, especialmente entre quienes seguían la carrera de la actriz y esperaban verla protagonizar una producción con una carga dramática y sobrenatural de esta magnitud.

Desde el anuncio del proyecto, muchos seguidores de las novelas manifestaron su entusiasmo por la elección del elenco y por la posibilidad de ver trasladada a la pantalla una de las historias más emblemáticas de Anne Rice.

Las brujas de Mayfair 4

El elenco principal de "Las brujas de Mayfair"

  • Alexandra Daddario
  • Tongayi Chirisa
  • Jack Huston
  • Harry Hamlin

Por qué el estreno en Netflix puede acercar la historia a nuevos espectadores

La llegada de Las brujas de Mayfair a Netflix representa una oportunidad para ampliar considerablemente su audiencia.

Muchos espectadores descubrieron recientemente el universo creado por Anne Rice gracias a otras adaptaciones audiovisuales. La incorporación de esta serie al catálogo de la plataforma permite que una nueva generación de usuarios acceda a una de las sagas más reconocidas de la escritora.

Las brujas de Mayfair 5

Además, el creciente interés por las producciones que mezclan terror, fantasía y drama familiar favorece el posicionamiento de la serie dentro de las tendencias actuales de consumo.

La combinación de una historia compleja, personajes marcados por conflictos internos y una fuerte carga sobrenatural encaja perfectamente con las preferencias de una parte importante del público contemporáneo.

Mirá el tráiler oficial de "Las brujas de Mayfair"

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie española y apenas tiene 8 capítulos para maratonear
Furor en Netflix: la serie corta de 4 episodios que es ideal para ver en el fin de semana
Está en Netflix y tiene 6 capítulos: el fenómeno de la serie con Nicole Kidman que es tendencia

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar