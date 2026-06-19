Llegó a Netflix una serie breve de 8 capítulos y es el estreno más esperado del año

La historia se centra en Rowan Fielding, una destacada neurocirujana cuya vida cambia de manera radical cuando comienza a descubrir aspectos desconocidos de su origen familiar. Lo que inicialmente parecen sucesos extraños termina convirtiéndose en una revelación que modificará para siempre su percepción de la realidad.

A medida que profundiza en su pasado, Rowan descubre que pertenece a una poderosa dinastía de brujas. Este hallazgo la obliga a enfrentarse a secretos ocultos durante generaciones y a una herencia que guarda mucho más de lo que imaginaba.

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La serie desarrolla una narrativa en la que cada respuesta conduce a nuevos interrogantes. Los misterios familiares se mezclan con fenómenos sobrenaturales, construyendo una atmósfera inquietante que se mantiene constante a lo largo de los episodios.

Según la descripción oficial de Netflix: "Agobiada por sus nuevos poderes, una joven neurocirujana busca a su misteriosa familia biológica, pero lo que descubre entre los Mayfair es un oscuro legado".

Alexandra Daddario lidera una de las apuestas más importantes del género

Uno de los grandes atractivos de la serie es la participación de Alexandra Daddario en el papel principal.

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La actriz, reconocida internacionalmente por sus trabajos en The White Lotus y la franquicia Percy Jackson, encarna a Rowan Fielding en una interpretación que despertó gran expectativa entre los fanáticos del género.

Su presencia aportó un importante atractivo para la adaptación, especialmente entre quienes seguían la carrera de la actriz y esperaban verla protagonizar una producción con una carga dramática y sobrenatural de esta magnitud.

Desde el anuncio del proyecto, muchos seguidores de las novelas manifestaron su entusiasmo por la elección del elenco y por la posibilidad de ver trasladada a la pantalla una de las historias más emblemáticas de Anne Rice.

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El elenco principal de "Las brujas de Mayfair"

Alexandra Daddario

Tongayi Chirisa

Jack Huston

Harry Hamlin

Por qué el estreno en Netflix puede acercar la historia a nuevos espectadores

La llegada de Las brujas de Mayfair a Netflix representa una oportunidad para ampliar considerablemente su audiencia.

Muchos espectadores descubrieron recientemente el universo creado por Anne Rice gracias a otras adaptaciones audiovisuales. La incorporación de esta serie al catálogo de la plataforma permite que una nueva generación de usuarios acceda a una de las sagas más reconocidas de la escritora.

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Además, el creciente interés por las producciones que mezclan terror, fantasía y drama familiar favorece el posicionamiento de la serie dentro de las tendencias actuales de consumo.

La combinación de una historia compleja, personajes marcados por conflictos internos y una fuerte carga sobrenatural encaja perfectamente con las preferencias de una parte importante del público contemporáneo.

Mirá el tráiler oficial de "Las brujas de Mayfair"