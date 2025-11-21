"Lloré mucho": encontró un VHS y escuchó la voz de su madre fallecida después de 34 años

La conmoción también quedó reflejada en el texto que acompañó la publicación en redes. “Les dejo un pequeño recorte del video VHS que pude arreglar. Ella es, fue y será mi mamá, Graciela Parón. Llevo horas y horas mirándolo, una y otra vez. Por fin, a mis 36 años, logré conocer la voz de mi mamá, sus gestos, su forma de amarme”, expresó.

Junto al VHS, Juan Manuel halló también una carta escrita por su madre durante el embarazo. Redactada con tinta azul y letra cursiva, comenzaba con un encabezado íntimo: “Para mi querido Hijo”. Allí, su mamá explicaba la elección de los nombres: si era nena, Carolina, en honor a la abuela “honesta, trabajadora, que hoy está enferma y sigue luchando por los demás… y por ella, que no se rinde ante la enfermedad”; y si era varón, Juan Manuel, porque —según dejó asentado— eran nombres que representaban “a personas que lucharon en la vida”.

carta

"Lo que he llorado no se puede explicar, cuando falleció mi viejo lloré como condenado y con este video creo que mucho más. Son muchas heridas que arrastré de muy chico aunque papá siempre me explicó lo que era la muerte, nunca me mintió y desde mis 3 o 4 años yo ya sabía que mi mamá no estaba, pero me acuerdo que le preguntaba cuándo iba a tener una mamá porque a mis compañeros del cole los iban a buscar las madres y a mi la chica que limpiaba en casa porque él trabajaba todo el día", contó Atondo al portal La Unión.