"Lloré mucho": encontró un VHS y escuchó la voz de su madre fallecida después de 34 años
Un joven encontró un VHS y una carta de su mamá, fallecida cuando él tenía 2 años. Al digitalizar la cinta, escuchó su voz por primera vez y decidió compartir el momento en TikTok, donde rápidamente se volvió viral.
Juan Manuel Atondo, cuando era bebé, junto a sus padres.
El protagonista de esta emotiva historia es Juan Manuel Atondo, de 36 años, que antes de mudarse a Alemania con su novia descubrió un tesoro familiar que le cambió la vida: un VHS y una carta de su mamá que murió cuando él tenía apenas 2 años. “Logré conocer su voz”, contó.
El hallazgo ocurrió cuando ordenaba la casa de su papá, fallecido en 2022. Entre cajas guardadas durante décadas apareció la cinta, que envió a restaurar sin imaginar lo que contenía. La emoción se multiplicó cuando decidió compartir la experiencia en TikTok, donde el video se viralizó en cuestión de horas.
En la publicación, Juan Manuel resumió el impacto que le generó encontrarse con aquel material: “Encontré un video VHS restaurando la casa de mi papá que falleció en 2022, lamentablemente. Entonces lo mandé a arreglar. A los 36 años logré conocer la voz de mi mamá, pude ver cómo ella jugaba conmigo, el amor que me tenía”, escribió.
Al recibir la cinta digitalizada, se encontró con imágenes íntimas y cotidianas de su infancia: su mamá moviéndose frente a cámara, sonriente, hablándole mientras lo sostenía en brazos. En uno de los fragmentos, ella le dedica una frase que lo atravesó por completo: “mirá cuando seas grandote y te veas”.
La conmoción también quedó reflejada en el texto que acompañó la publicación en redes. “Les dejo un pequeño recorte del video VHS que pude arreglar. Ella es, fue y será mi mamá, Graciela Parón. Llevo horas y horas mirándolo, una y otra vez. Por fin, a mis 36 años, logré conocer la voz de mi mamá, sus gestos, su forma de amarme”, expresó.
Junto al VHS, Juan Manuel halló también una carta escrita por su madre durante el embarazo. Redactada con tinta azul y letra cursiva, comenzaba con un encabezado íntimo: “Para mi querido Hijo”. Allí, su mamá explicaba la elección de los nombres: si era nena, Carolina, en honor a la abuela “honesta, trabajadora, que hoy está enferma y sigue luchando por los demás… y por ella, que no se rinde ante la enfermedad”; y si era varón, Juan Manuel, porque —según dejó asentado— eran nombres que representaban “a personas que lucharon en la vida”.
"Lo que he llorado no se puede explicar, cuando falleció mi viejo lloré como condenado y con este video creo que mucho más. Son muchas heridas que arrastré de muy chico aunque papá siempre me explicó lo que era la muerte, nunca me mintió y desde mis 3 o 4 años yo ya sabía que mi mamá no estaba, pero me acuerdo que le preguntaba cuándo iba a tener una mamá porque a mis compañeros del cole los iban a buscar las madres y a mi la chica que limpiaba en casa porque él trabajaba todo el día", contó Atondo al portal La Unión.