Finalmente prevalecieron los argumentos deportivos que el entrenador Diego Flores había expuesto tras la clasificación frente a Huracán: Instituto confirmó oficialmente que recibirá a River Plate en su cancha de Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura. De esta manera, el club desestimó la alternativa de trasladar el encuentro al Estadio Mario Alberto Kempes y ratificó que el cruce se disputará en el Estadio Presidente Perón, escenario en el que no conoce la derrota desde abril de este año.