¡Lo logró! La influencer que quería ser mantenida consiguió un salario en dólares

“Una de las cosas que más me preguntan es si realmente estaba llorando pidiendo que alguien me mantenga, si era todo literalmente”, contó a cámara.

“Y bueno viste, como te explico, es chiste pero si querés no es chiste”, agregó la tiktoker.

“Mi ingreso principal actualmente es Twitch, soy streamer”, explicó sobre su sustento económico.

La influencer contó que su video donde se la puede ver llorando le abrió las puertas a su nuevo trabajo. “Resulta que de una clínica de Uruguay me pagaron para que haga una publicidad llorando. En vez de decir ‘necesito que alguien me mantenga’, tenía que decir ‘necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo’”, sostuvo.

Gracias a ese nuevo trabajo, le hicieron un pago de 500 dólares y que con ese dinero, se compró un nuevo celular, de la marca iPhone: “Estoy esperando que me llegue porque viene por correo. Está tardando”, finalizó en su video.

El video de la influencer que no quiere trabajar