"Loan pudo estar ahí", la dramática teoría sobre la desaparición

Burlando detalló los incidentes que han obstaculizado el progreso de la investigación, destacando la interferencia en la declaración de Laudelina, quien, según él, intentó desviar la investigación hacia la hipótesis de un accidente. "Veíamos interferencia del poder en esta declaración y ha hecho una declaración contundente y con bastante realidad de cómo se realizó", afirmó.

El abogado subrayó la prioridad de encontrar a Loan con vida, criticando las distracciones que no aportan datos relevantes sobre el paradero del niño. "Lo más importante es encontrar a Loan, lo mejor posible y con vida. Esta declaración en ese sentido no aporta nada, no aporta datos de la criatura. Todo lo que se está haciendo es para avanzar en ese sentido", recalcó.

Además, Burlando criticó la gestión inicial del caso. "El primer fiscal fracasó, se perdió el tiempo más valioso de la investigación. Eso nos habilitaba a poder afirmar que Loan podía aparecer rápidamente. A medida que pasa el tiempo y la Justicia avanza con la investigación, los delincuentes avanzan en encubrir, esconder y tapar el delito", lamentó.

En un esfuerzo por expandir la búsqueda, el abogado mencionó que se están generando situaciones con Paraguay y Bolivia. "Surgió un dato que tomó mucha fuerza a través de esta línea. En Bolivia decían que podía estar en Cobija y lo iban a pasar por un puente a Brasil que se llama puente internacional de la amistad", informó, destacando la dimensión internacional que ha tomado la investigación.