Se salvó de milagro: el hombre que debía viajar con Gaspi contó la verdad que lo atormenta

"Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y, en el último segundo, no fui", escribió en uno de los mensajes que más impacto generó entre sus seguidores.

La confesión rápidamente se viralizó y dejó al descubierto el sentimiento de culpa que suele aparecer en quienes sobreviven a situaciones extremas. Según relató, fue su amigo Lucas Frota quien terminó cambiando sus planes de viaje.

"Ahora debo mi vida a ti, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te amo mucho. Nunca te olvidaré", expresó con profundo dolor.

Las palabras estuvieron acompañadas por fotografías tomadas apenas unos días antes del accidente, donde se los ve compartiendo momentos junto al cantante estadounidense Oliver Tree, otra de las víctimas fatales.

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En las imágenes aparecen sonrientes, rodeados de proyectos y sueños que jamás llegaron a concretarse.

Pero el golpe emocional más fuerte llegó durante el funeral de Lucas Frota. Allí, Victor compartió una imagen del féretro cubierto por una remera negra con la frase "I Just Wanna Make You Dance", una consigna que identificaba al productor musical y que hoy se convirtió en símbolo de despedida.

"Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos", escribió.

Sin embargo, hubo otra reflexión que terminó de quebrar a quienes siguen la historia. "Me quedo pensando si yo podría haber hecho algo para evitar esto. Me siento sin fuerzas de saber que no voy a poder estar más a tu lado", confesó.

La tragedia ocurrió el domingo por la mañana cuando dos helicópteros colisionaron en el aire en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y provocó un feroz incendio que consumió varios vehículos.

Los equipos de rescate encontraron seis víctimas fatales.

Entre ellas estaban Gaspi, uno de los influencers argentinos más populares de los últimos años; Lucas Vignale, reconocido realizador audiovisual que trabajó junto a artistas como Bizarrap, Duki y Nicki Nicole; Lucas Frota, productor musical brasileño; y el cantante estadounidense Oliver Tree.