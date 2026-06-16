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Se salvó de milagro: el hombre que debía viajar con Gaspi contó la verdad que lo atormenta

El estremecedor relato del sobreviviente de la tragedia de Gaspi: reveló el increíble motivo por el que no fue parte de ese vuelo.

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Se salvó de milagro: el hombre que debía viajar con Gaspi contó la verdad que lo atormenta

La tragedia aérea que conmocionó a Brasil, Argentina y buena parte del mundo sigue sumando historias capaces de poner la piel de gallina. Mientras avanzan las investigaciones sobre el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, salió a la luz el desgarrador testimonio de una persona que, por cuestión de minutos, evitó formar parte de la lista de víctimas fatales.

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Se trata del DJ y productor brasileño Victor Wao, amigo íntimo de Lucas Frota y compañero habitual de trabajo, quien reveló que tenía previsto subir a la aeronave en la que también viajaban Gaspar Prim Díaz (Gaspi), Lucas Vignale, Oliver Tree y el propio Frota.

Sin embargo, una decisión tomada a último momento cambió para siempre su destino. Lo que para muchos podría interpretarse como una casualidad, para él se convirtió en una pesada carga emocional que todavía intenta procesar.

Gaspi y Victor Wao

A través de sus redes sociales, Victor decidió contar su verdad y compartir el dolor que lo atraviesa desde aquel domingo que terminó en tragedia.

"Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y, en el último segundo, no fui", escribió en uno de los mensajes que más impacto generó entre sus seguidores.

La confesión rápidamente se viralizó y dejó al descubierto el sentimiento de culpa que suele aparecer en quienes sobreviven a situaciones extremas. Según relató, fue su amigo Lucas Frota quien terminó cambiando sus planes de viaje.

"Ahora debo mi vida a ti, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te amo mucho. Nunca te olvidaré", expresó con profundo dolor.

Las palabras estuvieron acompañadas por fotografías tomadas apenas unos días antes del accidente, donde se los ve compartiendo momentos junto al cantante estadounidense Oliver Tree, otra de las víctimas fatales.

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En las imágenes aparecen sonrientes, rodeados de proyectos y sueños que jamás llegaron a concretarse.

Pero el golpe emocional más fuerte llegó durante el funeral de Lucas Frota. Allí, Victor compartió una imagen del féretro cubierto por una remera negra con la frase "I Just Wanna Make You Dance", una consigna que identificaba al productor musical y que hoy se convirtió en símbolo de despedida.

"Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos", escribió.

Sin embargo, hubo otra reflexión que terminó de quebrar a quienes siguen la historia. "Me quedo pensando si yo podría haber hecho algo para evitar esto. Me siento sin fuerzas de saber que no voy a poder estar más a tu lado", confesó.

La tragedia ocurrió el domingo por la mañana cuando dos helicópteros colisionaron en el aire en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y provocó un feroz incendio que consumió varios vehículos.

Los equipos de rescate encontraron seis víctimas fatales.

Entre ellas estaban Gaspi, uno de los influencers argentinos más populares de los últimos años; Lucas Vignale, reconocido realizador audiovisual que trabajó junto a artistas como Bizarrap, Duki y Nicki Nicole; Lucas Frota, productor musical brasileño; y el cantante estadounidense Oliver Tree.

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