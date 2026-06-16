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El Banco Mundial define si aprueba una garantía por US$ 2.000 millones para la Argentina

El Gobierno busca el aval del Banco Mundial por US$ 2000 millones para conseguir financiamiento privado y afrontar vencimientos.

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El directorio del organismo analizará este martes el pedido presentado por el Gobierno. (Foto: archivo)

El directorio del organismo analizará este martes el pedido presentado por el Gobierno. (Foto: archivo)

La Argentina espera este martes una definición clave del Banco Mundial sobre la solicitud de una garantía por US$ 2.000 millones presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a mediados de abril. Si el directorio del organismo aprueba el respaldo, el Gobierno podrá acceder a financiamiento de bancos privados y fortalecer su capacidad para afrontar los compromisos de deuda que vencen en julio.

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Las negociaciones entre las autoridades nacionales y la entidad multilateral habían sido anunciadas semanas atrás. Ahora, la decisión quedó en manos de la conducción del Banco Mundial.

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Las negociaciones entre las autoridades nacionales y la entidad multilateral habían sido anunciadas semanas atrás. (Foto: archivo)

Las negociaciones entre las autoridades nacionales y la entidad multilateral habían sido anunciadas semanas atrás. (Foto: archivo)

El directorio ejecutivo del organismo está integrado por el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y otros 25 directores que representan a los 189 países miembros. Entre sus funciones se encuentra la supervisión de las actividades de la entidad y la aprobación de préstamos y garantías.

Según lo planteado por la Argentina, el respaldo solicitado apunta a refinanciar “una porción relevante de la deuda, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

Por otra parte, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo(BID) se reunirá este miércoles para analizar una garantía adicional por US$ 500 millones.

La estrategia oficial consiste en sumar ambos avales, que en conjunto alcanzarían los US$ 2500 millones, para facilitar el acceso a créditos de entidades financieras privadas y reforzar las reservas antes del vencimiento de deuda por US$ 4400 millones previsto para el 9 de julio.

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Si obtiene el aval, la Argentina podrá afrontar vencimientos de deuda previstos para julio. (Foto: archivo)

Si obtiene el aval, la Argentina podrá afrontar vencimientos de deuda previstos para julio. (Foto: archivo)

Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene conversaciones para obtener una garantía adicional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por un monto de entre US$ 250 millones y US$ 500 millones. La propuesta será evaluada por el directorio del organismo el próximo 22 de julio.

El Gobierno busca ampliar las fuentes de financiamiento externo

Frente a la imposibilidad de acudir a los mercados internacionales para refinanciar vencimientos, la administración nacional avanzó en distintas alternativas para reunir los recursos necesarios de cara al próximo compromiso de deuda.

Entre esas herramientas figuran la colocación de bonos en dólares y la obtención de préstamos de bancos internacionales.

La capacidad de pago del Tesoro se mide por los depósitos en dólares que mantiene en el Banco Central. De acuerdo con los datos de la semana pasada, esos fondos ascendían a US$ 2917 millones, una cifra equivalente a cerca del 66% de los vencimientos previstos para el 9 de julio.

En relación con la emisión de deuda en moneda extranjera, el Tesoro optó por colocar títulos en dólares en el mercado local con el objetivo de captar parte de los ahorros mantenidos fuera del sistema financiero.

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La capacidad de pago del Tesoro se mide por los depósitos en dólares que mantiene en el Banco Central. (Foto: archivo)

La capacidad de pago del Tesoro se mide por los depósitos en dólares que mantiene en el Banco Central. (Foto: archivo)

En ese marco, consiguió US$ 2000 millones mediante un bono con vencimiento en 2027 y, posteriormente, obtuvo otros US$ 1600 millones a través de una colocación con plazo hasta 2028.

Además, el Gobierno procura acceder a un crédito cercano a los US$ 4000 millones otorgado por grandes bancos privados. Para concretar esa operación, los avales de los organismos internacionales que serán discutidos durante esta semana resultan determinantes.

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