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Cande Tinelli se cansó e hizo un tajante pedido en medio de la polémica con su hermana Juanita

Cande Tinelli se pronunció desde las redes sociales tras el escándalo que se desató entre su hermana Juanita Tinelli y la ex pareja en un boliche.

16 jun 2026, 15:26
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Cande Tinelli se cansó e hizo un tajante pedido en medio de la polémica con su hermana Juanita

Cande Tinelli se cansó e hizo un tajante pedido en medio de la polémica con su hermana Juanita

Cande Tinelli se cansó e hizo un tajante pedido en medio de la polémica con su hermana Juanita

Cande Tinelli se cansó e hizo un tajante pedido en medio de la polémica con su hermana Juanita

El fin de semana Juanita Tinelli compartió un extenso mensaje en sus redes sociales donde cuestionó las críticas y la exposición pública de su situación personal tras conocerse el altercado con su ex Bautista Cuiña en un boliche que derivó en un enorme escándalo y versiones cruzadas.

Lo cierto es que en las últimas horas quien se refirió a este tema por primera vez fue Candelaria Tinelli, quien se mostró furiosa por las comparaciones que se realizaron sobre su vida y lo sucedido con su hermana.

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"Dejen de criticar a mi vieja (Soledad Aquino) y de compararme con mi hermana a la cual quiero mucho pero no tengo absolutamente nada que ver", remarcó la hija de Marcelo Tinelli en sus historias de Instagram.

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Y agregó: "Mis problemas de adolescente (que eran otros: anorexia y bulimia), yo los traté hace tiempo y siempre estuve muy contenida por ambos padres míos, que se ocuparon de que yo reciba tratamiento siempre".

"Ya me curé de todos mis trastornos así que dejen de mencionarme y comparar, para mí es una herida sanada", continuó firme Cande Tinelli.

Y cerró su descargo con un claro pedido ante el impacto que causó la noticia del escándalo de Juanita Tinelli con el ex: "Yo no jodo a nadie así que no me jodan a mí y sean respetuosos en eso al igual que yo, gracias".

Video: Intrusos.

cande tinelli posteo por el escandalo de su hermana juanita tinelli y bautista cuiña

Juanita Tinelli habló tras el escándalo con su ex en un boliche

El fin de semana, Juanita Tinelli se refirió por primera vez al escandaloso encuentro con su ex Bautista Cuiña en un boliche que terminó con una presentación en una comisaría por presunta violencia de género.

“Todos saben todo, todos me conocen. Quieren agarrar algo tuyo, lo más vulnerable, lo más torpe, lo más humano, y convertirlo en mierda”, expresó la hija de Marcelo Tinelli en una de las frases más contundentes del texto compartido vía historias de Instagram.

Además, se refirió a los comentarios que recibió en los últimos días y al impacto que tienen las especulaciones públicas sobre la salud mental y emocional de una persona.

“Vale que todo un país te diagnostique desde un video de quince segundos. Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima o victimaria”, remarcó la joven.

En otro tramo del mensaje, Juanita reconoció errores propios y habló de los momentos difíciles que atravesó: “Yo también me equivoqué. La cagué mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón. Me arrepentí. Lloré. Me dio vergüenza. Me quise esconder”, admitió.

Finalmente, cerró con una reflexión que muchos interpretaron como una referencia a su presente personal: “Pero también fui una piba pidiendo ayuda”.

Juanita Tinelli descargo

     

 

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