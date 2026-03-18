Los 4 tipos de amigos que mejoran tu bienestar emocional: cómo identificarlos
Un psicólogo especialista en psicología positiva identificó cuatro perfiles de amistad que impactan de forma directa en el bienestar emocional.
La amistad de calidad, basada en el apoyo mutuo y la confianza, es clave para el bienestar emocional.
No todas las amistades son iguales. Algunas van mucho más allá del acompañamiento cotidiano y terminan siendo un verdadero sostén emocional. El psicólogo Joel Wong, profesor de la Universidad de Indiana y especialista en psicología positiva, las clasifica en cuatro tipos que realmente marcan la diferencia. Lo explica en un artículo publicado recientemente en Psychology Today
Estos perfiles, el alentador, el sastre, el investigador y el lector, comparten algo esencial: conocen en profundidad a la otra persona, con sus virtudes, defectos y miedos, y usan ese conocimiento para hacerla sentir valorada de forma auténtica.
El alentador es quien cree en uno más que uno mismo. Cuando aparecen las dudas, aporta argumentos reales basados en lo que ha visto de nuestras capacidades. No es un aliento vacío: expande la imagen que tenemos de nosotros y nos empuja a probar cosas nuevas.
Wong cita su propia investigación, publicada en 2025 en el Journal of Prevention and Health Promotion, que muestra cómo este tipo de mensajes de aliento generan cambios positivos a largo plazo al ofrecer perspectivas nuevas.
Los 4 tipos de amigos que mejoran tu bienestar emocional
El sastre, por su parte, adapta el cariño a medida. Recuerda detalles pequeños (un gusto, una manía, algo que nos preocupa) y los convierte en gestos concretos: un regalo que pega justo, un mensaje en el momento preciso.
Investigaciones sobre gratitud que menciona el artículo indican que esta respuesta personalizada despierta una gratitud intensa y consolida el vínculo.
El investigador se mete en lo profundo sin juzgar. Pregunta por creencias, experiencias ocultas o dilemas internos con curiosidad genuina. Esa escucha atenta valida la autenticidad y ayuda a entenderse mejor a uno mismo, algo clave en épocas donde muchos prefieren quedarse en la superficie.
Finalmente, el lector capta señales sutiles. En una salida grupal nota si uno se quedó callado o aislado y actúa: incluye con una pregunta o un comentario que devuelve el sentido de pertenencia. Es fundamental para evitar la soledad en contextos sociales.
La clave, según Wong, está en la calidad: relaciones con apoyo mutuo y baja negatividad fortalecen la autoestima y protegen contra problemas emocionales. No se trata de tener muchos amigos, sino de vínculos recíprocos y profundos que restauran la esperanza y recuerdan que la gente puede ser genuinamente buena. Identificarlos y sostenerlos hace la diferencia.