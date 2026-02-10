Así fue el cumpleaños de Morena Rial en la cárcel: qué reveló la única amiga que la visitó

Embed

“O sea, cualquier persona que tenga contacto con otros, se pone mal. Pero más en el contexto en el que está Morena, donde no ve al gordo. Son varias cosas. Gracias a Dios, Jorge y Rocío jamás me prohibieron ir a verlo a Amadeo, entonces hacemos fotos y videos... Pero le está costando”, agregó la amiga de la mediática.

Asimismo, reveló un dato sobre el bebé de Morena que generó congoja: “El sábado, le dije a Amadeo: ‘Vamos a hacer un videito para mamá’. Y él la buscaba en el teléfono... Todo eso es un dolor supergrande”.

En su relato, Virginia remarcó que Morena sufrió otro revés inesperado: la detención de su amiga Evelin Denise Martínez, que fue arrestada tras ser acusada de integrar una organización que robaba viviendas en la Costa Atlántica. Se trataba, además, de la persona que había puesto su domicilio a disposición para la libertad condicional de la influencer. “Fue durísimo. Además, era la que más podía ir a visitarla”, remarcó.

Por último, señaló que el entorno de la influencer es extremadamente chico. “Ale (Cipolla) está en Japón ahora. Nosotros fuimos con Martin Leiro, la torta la hizo Vicky, la hija de él. Y él le compró una remera muy bonita. Estuvimos ahí medio a las corridas armando para, de alguna manera, tratar de pasar el cumpleaños no tan doloroso y distraerla un poco”, concluyó a corazón abierto.

Virginia, amiga de Morena Rial, y Mariana Fabbiani - captura DDM

Cómo reaccionó Morena Rial desde prisión al enterarse de la detención de su mejor amiga

El cimbronazo que se produjo hace poco más de tres semanas con la detención de la mejor amiga de Morena Rial, junto a otros integrantes de su círculo más cercano, no solo tuvo un fuerte impacto mediático sino que también encendió alarmas en el ámbito judicial. El episodio no pasó desapercibido para la Justicia y terminó teniendo consecuencias directas en la causa que involucra a la hija de Jorge Rial. Según se informó en El Diario de Mariana (América TV) en aquel momento, la joven ya tomó conocimiento de todo lo ocurrido casi de inmediato y, desde el lugar donde se encuentra detenida, no tardó en hacer oír su voz.

La noticia fue revelada en el ciclo de América TV por Guido Záffora, quien dio detalles de la reacción de Morena tras enterarse de la situación que atraviesan sus amigas y amigos. “Morena Rial está enterada de la detención de toda la banda de sus amigos”, aseguró el periodista al aire, mientras el tema se analizaba en profundidad junto a Marina Calabró, quien estuvo al frente del programa en reemplazo de Mariana Fabbiani, durante sus vacaciones.

De acuerdo a lo que contaron en el envío, una vez que Morena supo lo que había sucedido, tomó una decisión inmediata. Sin perder tiempo, se comunicó con Alejandro Cipolla, su amigo y abogado de confianza, con la intención de que se hiciera cargo de la defensa legal de las personas detenidas. “Morena se comunicó con el doctor para que represente a las amigas y a los amigos detenidos”, reveló Záffora, dejando en claro el movimiento que intentó realizar la hija del conductor.

Embed

Sin embargo, la respuesta del letrado no fue la que Morena esperaba. Tal como explicó el panelista, Cipolla decidió no involucrarse en el caso. “Ya hay respuesta de Cipolla que no va a ser el abogado de esta gente”, afirmó Záffora, marcando un límite claro en la estrategia legal.

Fue entonces cuando Marina Calabró aportó una mirada clave sobre el contexto en el que se da esta situación y las posibles consecuencias para Morena. “Morena se la juega en esto porque a ella no le conviene pegarse a esta gente en este momento donde está jugando su domiciliaria”, analizó la conductora, dejando en evidencia lo delicado del escenario judicial que enfrenta la joven.

Cabe recordar que Evelyn Denise Martínez, señalada como la mejor amiga de Morena Rial y quien además era su garante domiciliaria, quedó detenida en las últimas horas en el marco de una causa por un robo millonario ocurrido en la Costa Atlántica, puntualmente en la localidad de Costa del Este. Un dato que suma tensión y complejidad a una causa que sigue dando que hablar.