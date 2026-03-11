A24.com

RESPALDO ABSOLUTO

Quién es Nick Sicaro, el mejor amigo de Ian Lucas que recibe todo el apoyo para continuar en Gran Hermano

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Nick Sicaro recibe un fuerte respaldo de su entorno más cercano: su mejor amigo Ian Lucas, familiares y amigos impulsan su continuidad en el reality y lo apoyan públicamente en redes sociales.

11 mar 2026, 19:00
Nicolás "Nick" Sicaro es uno de los participantes que ingresaron a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y rápidamente comenzó a llamar la atención por su historia personal y su vínculo cercano con el influencer Ian Lucas.

En su presentación, el joven oriundo de Villa Domínico, Avellaneda, contó que su principal objetivo dentro del reality es disfrutar al máximo la experiencia y mostrarse tal como es.

Desde su ingreso a Gran Hermano, Nick Sicaro no dejó de recibir apoyo en redes sociales por parte de su entorno más cercano. Entre quienes más lo respaldan se encuentra Ian Lucas, su mejor amigo, además de familiares y amigos que impulsan su continuidad dentro del programa.

En ese contexto, el participante también dejó en claro que llega a la casa con una fuerte impronta artística, ya que desde muy chico se dedicó a la música y hoy desarrolla su carrera como cantante solista, combinando su faceta musical con la creación de contenido en plataformas digitales.

Qué contó Nick Sicaro en su presentación para ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

En su video de presentación antes de ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Nick Sicaro habló sobre su historia con la música, su vínculo con Ian Lucas y las expectativas con las que llegó al reality.

El participante contó que su relación con el arte comenzó desde muy chico y que hoy desarrolla su carrera como cantante solista y creador de contenido. “Soy artista desde muy chico, desde los cuatro años que empecé en la música y actualmente soy cantante solista y youtuber. Ian Lucas es mi mejor amigo desde hace más de diez años, crecimos juntos y compartimos shows. Es como un hermano para mí”, reveló.

Además, recordó cómo fue su primer acercamiento a los instrumentos y destacó la influencia de su familia en ese camino. “Empecé con la música a los 4 años. Desde muy chico toco la batería por mi papá, también la guitarra y un poco el piano, pero soy cantante de cumbia y reggaetón”, detalló.

Con una fuerte impronta artística, Nick aseguró que decidió entrar al reality con la intención de vivir la experiencia al máximo y mostrar su personalidad dentro de la casa. Siento que todo pasa por algo, quiero vivir esta experiencia y tengo muchas ganas de estar ahí adentro”, concluyó.

