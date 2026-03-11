Quién es Nick Sicaro, el mejor amigo de Ian Lucas que recibe todo el apoyo para continuar en Gran Hermano

Embed

Qué contó Nick Sicaro en su presentación para ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

En su video de presentación antes de ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Nick Sicaro habló sobre su historia con la música, su vínculo con Ian Lucas y las expectativas con las que llegó al reality.

El participante contó que su relación con el arte comenzó desde muy chico y que hoy desarrolla su carrera como cantante solista y creador de contenido. “Soy artista desde muy chico, desde los cuatro años que empecé en la música y actualmente soy cantante solista y youtuber. Ian Lucas es mi mejor amigo desde hace más de diez años, crecimos juntos y compartimos shows. Es como un hermano para mí”, reveló.

Además, recordó cómo fue su primer acercamiento a los instrumentos y destacó la influencia de su familia en ese camino. “Empecé con la música a los 4 años. Desde muy chico toco la batería por mi papá, también la guitarra y un poco el piano, pero soy cantante de cumbia y reggaetón”, detalló.

Con una fuerte impronta artística, Nick aseguró que decidió entrar al reality con la intención de vivir la experiencia al máximo y mostrar su personalidad dentro de la casa. “Siento que todo pasa por algo, quiero vivir esta experiencia y tengo muchas ganas de estar ahí adentro”, concluyó.