En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Diego Armando Maradona
Nápoles
Italia

Maradona: el insólito motivo por el que taparon su mural en Nápoles

El mural de Diego Maradona en el corazón de Nápoles apareció cubierto con una lona blanca, sorprendiendo a fanáticos y turistas que cada día visitan este emblemático rincón de la ciudad.

El mural de Diego Maradona en el corazón de Nápoles sigue siendo un imán para fanáticos y turistas

El mural de Diego Maradona en el corazón de Nápoles sigue siendo un imán para fanáticos y turistas, convirtiéndose en un punto emblemático del barrio que atrae miles de visitas cada día.

Nápoles amaneció con una postal impensada: el mural de Diego Armando Maradona en el Quartieri Spagnoli fue cubierto por una gran lona blanca, un gesto que dejó desconcertados a los vecinos del histórico barrio.

Leé también Furor en Netflix por el estreno de su nueva serie con 5 episodios y está basada en hechos reales
Furor en Netflix por el estreno de su nueva serie con 5 episodios y está basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

La acción no fue un acto de vandalismo, sino una protesta colectiva de los vecinos contra las denuncias de represión policial y los recientes operativos del municipio, que en las últimas semanas llevó a cabo desalojos y clausuras de puestos que vendían artículos y recuerdos del ídolo argentino.

La emblemática pintura, donde se ve a Maradona con la camiseta del S. S. C. Napoli, fue realizada en 1990 por el artista Mauro Filardi sobre la pared de un garage en Via Emanuele de Deo. El mural nació como homenaje al segundo título de liga del club y, con el paso de los años, se volvió una pieza inseparable del paisaje napolitano. Décadas después, el argentino Francisco Bosoletti se encargó de restaurar el rostro del “Diez” en 2017.

Desde la muerte del astro en 2020, el lugar, rebautizado Largo Maradona, se convirtió en un santuario popular que atrae a miles de turistas y fanáticos del fútbol cada día. Según estimaciones locales, es la segunda atracción más visitada de Italia, solo superada por el Coliseo de Roma.

Cómo se desató el conflicto que llevó a tapar el mural de Maradona en Nápoles

En los últimos días, la municipalidad napolitana lanzó operativos contra los puestos callejeros y camiones ambulantes que venden camisetas, pelotas y recuerdos del ídolo, alegando la falta de permisos y la presencia de productos falsificados. Durante uno de esos procedimientos, la policía multó al dueño del garage e incautó una combi que funcionaba como tienda móvil.

maradona-mural

En ese contexto, el propietario del mural, Antonio “Bostik” Espósito, expresó su cansancio ante el accionar oficial: “Estoy cansado, decepcionado y resignado”, declaró al diario Corriere del Mezzogiorno.

En señal de protesta, decidió cubrir el mural aunque anticipó que retirará la tela “en unos días”. Según explicó, lo hizo por “la continua represión y la imposibilidad de salvar el barrio por la oposición de las instituciones”.

A través de un comunicado en Instagram, los encargados del espacio aclararon: “La zona de Largo Maradona, como propiedad privada, fue cerrada por nuestra voluntad y no por autoridades u otras entidades.”

También señalaron que “las instituciones aún no nos han dado la oportunidad de obtener un permiso que nos permita operar regularmente durante todo el día”, y defendieron su trabajo familiar que convirtió al lugar “en el sitio más emblemático y visitado de Nápoles”.

maradona-isntagram

El grupo sostuvo además que son “los primeros en respetar las leyes y operar legalmente”, ya que pagan impuestos, están inscriptos en el sistema previsional y en la Cámara de Comercio, y sus empleados “tienen empleo regular”. Sin embargo, aclararon que su licencia es de tipo itinerante, lo que les impide permanecer fijos en el lugar.

“Pedimos a las instituciones una solución concreta que nos permita seguir trabajando en el respeto de la ley. Porque si cerramos, no sólo nuestra familia parará, sino todo un vecindario cerrará”, concluyeron.

Por su parte, el abogado de Espósito respaldó el reclamo y lamentó que las autoridades “no valoren que un barrio antes degradado hoy esté mantenido y revitalizado por sus propios vecinos y comerciantes”.

El mural de Maradona tapado: la explicación del la municipalidad de Nápoles

Desde la municipalidad de Nápoles defendieron los operativos, argumentando que forman parte de un plan general para proteger la legalidad y la seguridad urbana. El alcalde Gaetano Manfredi anunció que abrirá un diálogo con los comerciantes para regularizar la situación y aplicará medidas similares a otros mercados locales. También adelantó la implementación de un plan de movilidad peatonal que facilite el acceso de turistas al mural.

Mientras los napolitanos esperan una pronta resolución del conflicto, el próximo 30 de octubre, cuando se cumpla un nuevo aniversario del nacimiento de Maradona, se prevé que cientos de personas vuelvan a reunirse en Largo Maradona para rendir homenaje al eterno “10”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diego Armando Maradona Nápoles
Notas relacionadas
Destrozaron públicamente a Narda Lepes por el esclavizante método para elegir a sus empleados
Maxi López viajó de urgencia a Suiza tras un accidente que sufrió su mujer, Daniela Christiansson embarazada de 7 meses
Se filtraron los mensajes que le mandaba de Dai Fernández a Nico Vázquez antes de separarse de Gimena Accardi

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar