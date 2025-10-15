Maradona: el insólito motivo por el que taparon su mural en Nápoles

Cómo se desató el conflicto que llevó a tapar el mural de Maradona en Nápoles

En los últimos días, la municipalidad napolitana lanzó operativos contra los puestos callejeros y camiones ambulantes que venden camisetas, pelotas y recuerdos del ídolo, alegando la falta de permisos y la presencia de productos falsificados. Durante uno de esos procedimientos, la policía multó al dueño del garage e incautó una combi que funcionaba como tienda móvil.

En ese contexto, el propietario del mural, Antonio “Bostik” Espósito, expresó su cansancio ante el accionar oficial: “Estoy cansado, decepcionado y resignado”, declaró al diario Corriere del Mezzogiorno.

En señal de protesta, decidió cubrir el mural aunque anticipó que retirará la tela “en unos días”. Según explicó, lo hizo por “la continua represión y la imposibilidad de salvar el barrio por la oposición de las instituciones”.

A través de un comunicado en Instagram, los encargados del espacio aclararon: “La zona de Largo Maradona, como propiedad privada, fue cerrada por nuestra voluntad y no por autoridades u otras entidades.”

También señalaron que “las instituciones aún no nos han dado la oportunidad de obtener un permiso que nos permita operar regularmente durante todo el día”, y defendieron su trabajo familiar que convirtió al lugar “en el sitio más emblemático y visitado de Nápoles”.

El grupo sostuvo además que son “los primeros en respetar las leyes y operar legalmente”, ya que pagan impuestos, están inscriptos en el sistema previsional y en la Cámara de Comercio, y sus empleados “tienen empleo regular”. Sin embargo, aclararon que su licencia es de tipo itinerante, lo que les impide permanecer fijos en el lugar.

“Pedimos a las instituciones una solución concreta que nos permita seguir trabajando en el respeto de la ley. Porque si cerramos, no sólo nuestra familia parará, sino todo un vecindario cerrará”, concluyeron.

Por su parte, el abogado de Espósito respaldó el reclamo y lamentó que las autoridades “no valoren que un barrio antes degradado hoy esté mantenido y revitalizado por sus propios vecinos y comerciantes”.

El mural de Maradona tapado: la explicación del la municipalidad de Nápoles

Desde la municipalidad de Nápoles defendieron los operativos, argumentando que forman parte de un plan general para proteger la legalidad y la seguridad urbana. El alcalde Gaetano Manfredi anunció que abrirá un diálogo con los comerciantes para regularizar la situación y aplicará medidas similares a otros mercados locales. También adelantó la implementación de un plan de movilidad peatonal que facilite el acceso de turistas al mural.

Mientras los napolitanos esperan una pronta resolución del conflicto, el próximo 30 de octubre, cuando se cumpla un nuevo aniversario del nacimiento de Maradona, se prevé que cientos de personas vuelvan a reunirse en Largo Maradona para rendir homenaje al eterno “10”.