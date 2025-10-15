Maradona: el insólito motivo por el que taparon su mural en Nápoles

Nápoles amaneció con una postal impensada: el mural de Diego Armando Maradona en el Quartieri Spagnoli fue cubierto por una gran lona blanca, un gesto que dejó desconcertados a los vecinos del histórico barrio.
Nápoles amaneció con una postal impensada: el mural de Diego Armando Maradona en el Quartieri Spagnoli fue cubierto por una gran lona blanca, un gesto que dejó desconcertados a los vecinos del histórico barrio.
La acción no fue un acto de vandalismo, sino una protesta colectiva de los vecinos contra las denuncias de represión policial y los recientes operativos del municipio, que en las últimas semanas llevó a cabo desalojos y clausuras de puestos que vendían artículos y recuerdos del ídolo argentino.
La emblemática pintura, donde se ve a Maradona con la camiseta del S. S. C. Napoli, fue realizada en 1990 por el artista Mauro Filardi sobre la pared de un garage en Via Emanuele de Deo. El mural nació como homenaje al segundo título de liga del club y, con el paso de los años, se volvió una pieza inseparable del paisaje napolitano. Décadas después, el argentino Francisco Bosoletti se encargó de restaurar el rostro del “Diez” en 2017.
Desde la muerte del astro en 2020, el lugar, rebautizado Largo Maradona, se convirtió en un santuario popular que atrae a miles de turistas y fanáticos del fútbol cada día. Según estimaciones locales, es la segunda atracción más visitada de Italia, solo superada por el Coliseo de Roma.
En los últimos días, la municipalidad napolitana lanzó operativos contra los puestos callejeros y camiones ambulantes que venden camisetas, pelotas y recuerdos del ídolo, alegando la falta de permisos y la presencia de productos falsificados. Durante uno de esos procedimientos, la policía multó al dueño del garage e incautó una combi que funcionaba como tienda móvil.
En ese contexto, el propietario del mural, Antonio “Bostik” Espósito, expresó su cansancio ante el accionar oficial: “Estoy cansado, decepcionado y resignado”, declaró al diario Corriere del Mezzogiorno.
En señal de protesta, decidió cubrir el mural aunque anticipó que retirará la tela “en unos días”. Según explicó, lo hizo por “la continua represión y la imposibilidad de salvar el barrio por la oposición de las instituciones”.
A través de un comunicado en Instagram, los encargados del espacio aclararon: “La zona de Largo Maradona, como propiedad privada, fue cerrada por nuestra voluntad y no por autoridades u otras entidades.”
También señalaron que “las instituciones aún no nos han dado la oportunidad de obtener un permiso que nos permita operar regularmente durante todo el día”, y defendieron su trabajo familiar que convirtió al lugar “en el sitio más emblemático y visitado de Nápoles”.
El grupo sostuvo además que son “los primeros en respetar las leyes y operar legalmente”, ya que pagan impuestos, están inscriptos en el sistema previsional y en la Cámara de Comercio, y sus empleados “tienen empleo regular”. Sin embargo, aclararon que su licencia es de tipo itinerante, lo que les impide permanecer fijos en el lugar.
“Pedimos a las instituciones una solución concreta que nos permita seguir trabajando en el respeto de la ley. Porque si cerramos, no sólo nuestra familia parará, sino todo un vecindario cerrará”, concluyeron.
Por su parte, el abogado de Espósito respaldó el reclamo y lamentó que las autoridades “no valoren que un barrio antes degradado hoy esté mantenido y revitalizado por sus propios vecinos y comerciantes”.
Desde la municipalidad de Nápoles defendieron los operativos, argumentando que forman parte de un plan general para proteger la legalidad y la seguridad urbana. El alcalde Gaetano Manfredi anunció que abrirá un diálogo con los comerciantes para regularizar la situación y aplicará medidas similares a otros mercados locales. También adelantó la implementación de un plan de movilidad peatonal que facilite el acceso de turistas al mural.
Mientras los napolitanos esperan una pronta resolución del conflicto, el próximo 30 de octubre, cuando se cumpla un nuevo aniversario del nacimiento de Maradona, se prevé que cientos de personas vuelvan a reunirse en Largo Maradona para rendir homenaje al eterno “10”.