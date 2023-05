Los particulares videos de la joven rusa que se radicó en la Argentina y tomó nuestras costumbres

Embed

Bajo el usuario @valeenargentina, Valeria publicó un video en el que compartió una lista de cosas que ha incorporado a su rutina desde que llegó a Argentina. En primer lugar, mencionó que al principio le costó adaptarse porque no hablaba español, pero con el tiempo eso dejó de ser un problema.

Uno de los primeros cambios a los que se acostumbró fue saludar dando dos besos, sin importar si conocía a la persona o no. "Al principio fue muy raro porque en Rusia y en muchos países no hacemos esto, especialmente con personas que no conocemos", comentó. Sin embargo, ahora considera que es algo normal.

Otra cosa que llamó su atención fue la forma en que los argentinos hablan rápido y fuerte. Valeria admitió que, aunque no habla tan fuerte como la gente de Buenos Aires, ha adoptado un tono de voz más alto que el que solía utilizar. "Antes hablaba rápido en todos los idiomas que sé, pero ahora también lo hago en un tono más alto. A veces mis padres me dicen 'Valeria, no es necesario hablar tan fuerte'", reveló entre risas.

Valeria también destacó el horario de la cena en Argentina, que difiere del que estaba acostumbrada en Rusia. "Antes cenaba a las 8, pero ahora ceno más tarde", comentó. Sin embargo, reconoció que hay personas que cenan aún más tarde y que seguramente, con el tiempo, ella también adoptará ese hábito.

Las publicaciones de Valeria en TikTok han generado gran interés y curiosidad entre los usuarios, quienes disfrutan de conocer las experiencias y adaptaciones que ha tenido que hacer desde que llegó a Argentina. A través de sus videos, Valeria comparte su perspectiva única como extranjera en el país y continúa sorprendiendo a sus seguidores con sus divertidas anécdotas y sinceras reflexiones sobre su vida en Argentina.