Ludovica Squirru pronosticó que la Selección llegará a la final en Qatar y ...

“No me gusta desdecirme en mi intuición, puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones”.

Además, la astróloga contó que le hicieron una propuesta para que dijera que la selección de Scaloni iba a ser campeona. “Tuve una oferta de hacer una publicidad dela cerveza Quilmes sobre que íbamos a ganar y la verdad lo rechacé porque no hay que usar este tipo de cosas”.

"Sería un orgullo si somos campeones, y espero equivocarme, pero va a tapar aún más la situación que se está viviendo en Argentina, si no tomamos consciencia de lo que estamos viviendo antes del Mundial, va a ser tarde”, anticipó.