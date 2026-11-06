Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 8) + 9 × 5 - (40 - 9) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 8) + 9 × 5 - (40 - 9) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 8 = 88 | 40 - 9 = 31
La expresión queda así: 88 + 9 × 5 - 31 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 5 = 45
La expresión queda así: 88 + 45 - 31 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
88 + 45 = 133 |
133 - 31 = 102 |
102 + 24 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una pausa breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, sin necesidad de fórmulas difíciles ni procedimientos extensos.