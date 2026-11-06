Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

11 × 8 = 88 | 40 - 9 = 31

La expresión queda así: 88 + 9 × 5 - 31 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 88 + 45 - 31 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

88 + 45 = 133 |

133 - 31 = 102 |

102 + 24 = ?

Resultado final: 126

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una pausa breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, sin necesidad de fórmulas difíciles ni procedimientos extensos.