Paraguay: con una carta, Santiago Peña pidió 72 horas para preparar su defensa en el juicio político

Santiago Peña, pidió una prórroga de 72 horas al Congreso para poder defenderse. (Foto: A24.com)

El pedido de prórroga introduce una nueva demora en una crisis institucional que mantiene en vilo a Paraguay. La Cámara de Diputados aprobó el jueves el juicio político con 78 votos a favor, mientras que el Senado quedó constituido como tribunal juzgador. La destitución requiere el respaldo de dos tercios de los 45 senadores, es decir, 30 votos.

Entre las acusaciones contra Peña figuran presuntos conflictos de intereses vinculados con Ueno Holding, cuestionamientos al nombramiento de autoridades del Banco Central y la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social en la entidad financiera.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, deberá resolver cómo continúa el procedimiento. Según manifestó, considera que lo más conveniente sería tratar y concretar la renuncia del mandatario, en lugar de prolongar el enfrentamiento político.

Santiago Peña: tiempo para preparar su defensa

Santiago Peña no quiere que le pase lo mismo que al ex presidente Fernando Lugo. El ex sacerdote llegó al poder por el opositor partido y una acuerdo con el Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA). El partido Colorado promovió su juicio político y lo destituyó en un procedimiento exprés que durá apenas 24 horas.

Peña dará batalla. Dice que se va a defender y que dará una explicación que merecen los ciudadanos de su país. Y, por eso, pidió una prórroga de 72 horas.