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Paraguay: con una carta, Santiago Peña pidió 72 horas para preparar su defensa en el juicio político

El presidente paraguayo sigue en el poder, pese a que se voto de manera plenaria en el Congreso realizarle un juicio político. Por eso, acaba de pedir una prórroga para poder tener todos los elementos de prueba en su contra para poder ejercer su derecho a la defensa.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Peña renunció

Peña renunció, pero quiere defenderse en el juicio político. (Foto: Gentileza ABC Color)
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El mandatario envió una carta en la que le pide al Congreso que posterguen durante 72 horas su comparecencia ante el Poder legilslativo. Pide ese plazo para conocer perfectamente todas las causas que se le imputan de manera de poder preparar su defensa.

El mandatario consideró que el plazo de menos de 12 horas que le otorgaron inicialmente resulta insuficiente para analizar las acusaciones y garantizar un proceso acorde con los estándares de un Estado de derecho.

Peña recibió la notificación del inicio del procedimiento durante la noche del jueves, junto con un expediente que incluye un libelo acusatorio de 15 páginas y documentación complementaria que alcanza aproximadamente 300 fojas. Por ese motivo, solicitó tiempo adicional para estudiar los cargos, conformar un equipo jurídico de confianza y preparar sus argumentos.

Santiago Peña, pidió una prórroga de 72 horas al Congreso para poder defenderse. (Foto: A24.com)

Santiago Peña, pidió una prórroga de 72 horas al Congreso para poder defenderse. (Foto: A24.com)

El pedido de prórroga introduce una nueva demora en una crisis institucional que mantiene en vilo a Paraguay. La Cámara de Diputados aprobó el jueves el juicio político con 78 votos a favor, mientras que el Senado quedó constituido como tribunal juzgador. La destitución requiere el respaldo de dos tercios de los 45 senadores, es decir, 30 votos.

Entre las acusaciones contra Peña figuran presuntos conflictos de intereses vinculados con Ueno Holding, cuestionamientos al nombramiento de autoridades del Banco Central y la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social en la entidad financiera.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, deberá resolver cómo continúa el procedimiento. Según manifestó, considera que lo más conveniente sería tratar y concretar la renuncia del mandatario, en lugar de prolongar el enfrentamiento político.

Santiago Peña: tiempo para preparar su defensa

Santiago Peña no quiere que le pase lo mismo que al ex presidente Fernando Lugo. El ex sacerdote llegó al poder por el opositor partido y una acuerdo con el Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA). El partido Colorado promovió su juicio político y lo destituyó en un procedimiento exprés que durá apenas 24 horas.

Peña dará batalla. Dice que se va a defender y que dará una explicación que merecen los ciudadanos de su país. Y, por eso, pidió una prórroga de 72 horas.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Santiago Peña: El presidente de Paraguay solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante un juicio político.
  • Acusaciones: Se le imputan presuntos conflictos de intereses con Ueno Holding y el manejo de fondos públicos.
  • Situación: La Cámara de Diputados aprobó el juicio político; el Senado actuará como tribunal juzgador.
Resumen generado por Thinkindot AI
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