El calvario que Rusherking vivió por su relación con la China Suárez: el dato angustiante que reveló

En ese sentido, Rusherking explicó que su timidez y sus orígenes hicieron todavía más difícil acostumbrarse a la atención constante de la prensa. “Imagínense que yo soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación... me pasaron cosas que no me esperaba”, reconoció.

Sin embargo, el músico hizo una distinción y aseguró que las versiones falsas sobre su vida no eran lo que más lo afectaba. El verdadero problema aparecía cuando intentaba llevar adelante una rutina cotidiana y se encontraba con periodistas y cámaras esperándolo en la calle. “Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, argumentó.

Por último, el cantante también cuestionó algunas de las preguntas que recibía de los cronistas y explicó por qué esos encuentros le resultaban tan incómodos. “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”, concluyó, dejando en evidencia el malestar que le generaba aquella exposición.

Cuánto duró el romance de Rusherking con la China Suárez

El romance entre el cantante Rusherking y la actriz Eugenia “la China” Suárez fue uno de los vínculos más comentados del espectáculo argentino. Aunque duró solo 10 meses, entre mediados de 2022 y abril de 2023, dejó viajes, canciones, anillos y una exposición mediática que marcó a ambos.

Todo comenzó en una fiesta, donde se cruzaron y se miraron toda la noche sin atreverse a dar el primer paso. Después continuaron hablando por Instagram, se reencontraron en Madrid y, finalmente, la relación se consolidó en Argentina. En mayo de 2022, Rusherking confirmó públicamente que estaba “muy enamorado” de la actriz.

El noviazgo fue intenso y muy visible. La pareja recorrió México, Nueva York, Disney, el sur argentino y Chile, y celebró Año Nuevo en Cancún. Durante esas vacaciones, el cantante le regaló a la China un anillo de Tiffany, un gesto que encendió versiones sobre un posible compromiso en secreto.

El amor también llegó a la música. Rusherking le dedicó Perfecta, y junto a la actriz lanzaron Hipnotizados, cuyo videoclip simulaba una boda rodeados de familiares y amigos. En redes sociales compartían momentos íntimos y se convirtieron en una de las parejas más seguidas del país.

Sin embargo, la relación terminó el 6 de abril de 2023. Ambos lo anunciaron en Instagram y borraron varias publicaciones románticas. Según trascendió, la separación fue producto de un desgaste, discusiones y diferencias en sus proyectos de vida: ella era madre y tenía 31 años; él, 22 y sin hijos. Versiones periodísticas indicaron que Rusherking habría tomado la decisión de cortar.

Más allá del final, el vínculo dejó una huella en el cantante, quien reconoció que la fama repentina y la exposición le provocaron ansiedad y ataques de pánico. Su frase “me fui mundial”, pronunciada ante un cronista, quedó como un símbolo de aquella relación.