Yanina Latorre apuntó fuerte contra Andrés Gil por su infidelidad con Gimena Accardi y reveló nuevos detalles

En medio de su análisis, Latorre también fue contundente al señalar a los protagonistas del conflicto y sostuvo que hubo errores de ambas partes.

“Se equivocaron Gime y él. Ahora Andrés acaba de decir que era verdad, que lo perdonó la mujer. No lo traemos nosotros. No sé por qué le enoja tanto esto”, afirmó la conductora, dejando nuevamente expuesto el tema que durante meses generó versiones y especulaciones.

Además, Yanina retomó una declaración que había realizado Andrés Gil frente a las cámaras de Desayuno Americano cuando habló sobre su relación con Cande Vetrano. Allí, el actor había expresado: “Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento”.

Para la conductora, lejos de cerrar la polémica, esas palabras terminaron aportando nuevos elementos a una historia que todavía genera repercusiones. Y en ese contexto, decidió revelar que durante todo este tiempo hubo información que, según aseguró, se eligió mantener fuera del aire.

La frase más contundente llegó sobre el final, cuando Yanina Latorre cuestionó la postura de Andrés Gil y dejó entrever que no todo lo que se sabía sobre el escándalo llegó a hacerse público.

“(Andrés Gil) dice que muchas cosas fueron verdad o mentira, tiene que agradecer que no se contó todo, se los respetó un montón”, sentenció Yanina, reavivando así la polémica y dejando una fuerte advertencia sobre todo aquello que, según sus propias palabras, decidió no contar.

De qué manera Andrés Gil confesó lo que pasó realmente con Gimena Accardi y cómo se lo dijo a Cande Vetrano

Andrés Gil rompió el silencio luego de que en LAM (América TV) volviera a instalarse el tema de su vínculo con Gimena Accardi, ocurrido en medio de la separación de la actriz y Nico Vázquez a mediados de 2025. El actor habló con Desayuno Americano y dejó en claro que no tiene intención de seguir dando explicaciones.

Ante la repercusión que generó el tema, Andrés Gil reconoció su sorpresa por el regreso de aquellos rumores y sostuvo: "Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir, entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora pero yo ya dije lo que tenía que decir".

Además, explicó que en su momento conversó con su pareja, Cande Vetrano, para aclarar lo sucedido. "Con Cande aclaré lo que tenía que aclarar en su momento. La verdad es que estamos en un gran momento juntos, nos conocemos hace muchísimo tiempo, crecimos juntos", afirmó.

El actor también remarcó que atraviesan una buena etapa como pareja y que no siente la necesidad de exponer cuestiones personales públicamente. "Somos una pareja real como cualquier otra, tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir", expresó.

Por último, Andrés Gil se mostró contundente sobre los rumores y negó que Nico Vázquez lo haya enfrentado por aquella situación. "Muchas boludeces que se dijeron, no voy a estar aclarando todo el tiempo esto", aseguró, mientras pidió cuidar a Cande Vetrano y a su familia de nuevas versiones.