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Las encuestas de Gran Hermano ya anticipan quién se va este lunes 14 y no llega a la gran final

Todo está por definirse en Gran Hermano y la gala del próximo lunes determinará quién queda tercera y quiénes disputarán la gran final del miércoles 16. Enterate qué dicen las encuestas.

12 sept 2026, 09:57
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Las encuestas de Gran Hermano ya anticipan quién se va este lunes 14 y no llega a la gran final

Gran Hermano Generación Dorada transita la recta final y la definición del reality de Telefe ya comenzó a generar todo tipo de especulaciones. A pocos días de conocer al gran ganador -ganadora más precisamente en esta oportunidad- de esta extensa edición, las encuestas en redes sociales empezaron a marcar quién podría quedar afuera de la casa en la próxima gala.

Con Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio instaladas como las tres finalistas, la atención está puesta ahora en la gala del lunes 14 de septiembre. Ese día se conocerá quién se queda con el tercer puesto y quiénes serán las dos participantes que continuarán en carrera por el título.

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En ese contexto, una de las encuestas que comenzó a tomar fuerza es la publicada por la cuenta de X GH Encuestas, donde aparece una clara tendencia sobre el futuro de las tres finalistas. Según los resultados difundidos, Charlotte Caniggia sería quien abandone la casa en la próxima definición.

La participante figura en el tercer lugar del relevamiento y reúne el 16,3% de los votos registrados, donde en esta instancia el voto es positivo. De confirmarse esta tendencia en la votación oficial, Charlotte quedaría fuera de la pelea por convertirse en la ganadora de Gran Hermano 2026 y debería conformarse con el tercer puesto de la competencia.

La situación resulta especialmente llamativa porque Charlotte Caniggia consiguió llegar a la última instancia de una edición que estuvo atravesada por distintas estrategias, alianzas y conflictos propios de la convivencia. Además, su ingreso a la casa se produjo recién el 20 de mayo pasado, cuando el reality ya llevaba tres meses al aire.

Pero esta no es la única encuesta que ubica a Charlotte como la participante con mayores posibilidades de abandonar la casa. El relevamiento realizado por Fefe Bongiorno también exhibe una tendencia similar y vuelve a señalarla como la principal candidata a quedar eliminada durante la gala del lunes 14 de septiembre.

De esta manera, los números que circulan en redes sociales anticipan un posible escenario que modificaría definitivamente la definición de Gran Hermano Generación Dorada. Si finalmente Charlotte Caniggia queda afuera, la disputa por el título quedaría reducida a un mano a mano entre Solange Abraham y Yipio.

Sin embargo, todavía habrá que esperar al resultado oficial para conocer qué ocurre realmente en la casa. Las encuestas realizadas en redes sociales funcionan únicamente como una referencia acerca de las preferencias de los usuarios y no determinan el resultado de la competencia.

Por eso, aunque los relevamientos coincidan en señalar a Charlotte como la principal candidata a dejar el reality, la definición dependerá de la votación correspondiente a Gran Hermano y será la gala del lunes 14 de septiembre la que finalmente determine quién ocupa el tercer lugar y quiénes avanzan a la gran final.

Cómo será la última semana de Gran Hermano Generación Dorada

El reality más famoso de la televisión Argentina, Gran Hermano Generación Dorada, entra en su recta final en la pantalla de Telefe con un cronograma de cuatro emisiones consecutivas que cerrarán la edición con una ganadora mujer, algo inédito tras dos décadas de historia.

La última semana arranca este lunes 14 de septiembre con la gala de eliminación, donde se definirá a la tercera finalista que ocupará el podio y abandonará la casa. Al día siguiente, el martes 15, Telefe emitirá una gala debate especial con la participante eliminada, repasando su paso por la casa, sus decisiones y los momentos más polémicos.

El miércoles 16 será el turno de la gran final: el público decidirá mediante sus votos quién se queda con el premio y quién se queda con el segundo puesto. Y el cierre oficial llegará el jueves 17 con el especial “Noche de campeonas”, donde las dos últimas jugadoras compartirán escena tras la definición, en el último programa de esta edición.

Con solo tres participantes en carrera y el podio femenino garantizado, la producción confirmó las fechas a través de las cuentas oficiales del programa, optando por una definición escalonada en lugar de una única noche de final.

La tensión se siente en la casa y la audiencia se prepara para vivir los últimos capítulos de una edición que promete dejar más de un titular en la semana de cierre.

     

 

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