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Video: así fue la terrible lesión de Emanuel Mammana que lo llevó a ser operado de urgencia

El defensor de Vélez chocó con su propio arquero, Tomás Marchiori, durante el partido ante Newell's y sufrió fracturas múltiples de costillas y un neumotórax.

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El defensor de Vélez Emanuel Mammana sufrió un fuerte golpe tras chocar con su arquero

El defensor de Vélez Emanuel Mammana sufrió un fuerte golpe tras chocar con su arquero, Tomás Marchiori, y debió ser operado de urgencia.

El defensor Emanuel Mammana tuvo que ser operado de urgencia luego de sufrir una grave lesión durante el empate 1-1 entre Vélez y Newell's por la novena fecha del Torneo Clausura. El futbolista del Fortín fue retirado en camilla tras un choque con su propio arquero, Tomás Marchiori, a los 10 minutos del segundo tiempo.

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Tras el impacto, Mammana quedó tendido en el campo de juego y recibió atención médica durante varios minutos. Debido al dolor que presentaba, el defensor no pudo continuar y fue retirado en camilla. En su lugar ingresó Lisandro Magallán.

Los estudios posteriores confirmaron la gravedad de la lesión: Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho, con fracturas múltiples de costillas y un neumotórax.

Ante este cuadro, el futbolista fue trasladado al Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación le colocaron un tubo de avenamiento pleural.

Ante este cuadro, el futbolista fue trasladado al Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación le colocaron un tubo de avenamiento pleural.

Tras la cirugía, Mammana quedó internado en terapia intensiva, bajo observación médica y a la espera de su evolución.

Cómo fue el partido entre Newell's y Vélez

El encuentro terminó 1-1 en el estadio Marcelo Bielsa. Vélez se puso en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo por intermedio de Ronaldo Martínez, quien convirtió tras una asistencia de Elías Gómez.

En el complemento, Tomás Marchiori le atajó un penal a Santiago Solari, pero Newell's consiguió llegar al empate en el cierre. Alan Soñora marcó de tiro libre en el tercer minuto de descuento y estableció el 1-1 definitivo.

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