Video: así fue la terrible lesión de Emanuel Mammana que lo llevó a ser operado de urgencia

Ante este cuadro, el futbolista fue trasladado al Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación le colocaron un tubo de avenamiento pleural.

Tras la cirugía, Mammana quedó internado en terapia intensiva, bajo observación médica y a la espera de su evolución.

Cómo fue el partido entre Newell's y Vélez

El encuentro terminó 1-1 en el estadio Marcelo Bielsa. Vélez se puso en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo por intermedio de Ronaldo Martínez, quien convirtió tras una asistencia de Elías Gómez.

En el complemento, Tomás Marchiori le atajó un penal a Santiago Solari, pero Newell's consiguió llegar al empate en el cierre. Alan Soñora marcó de tiro libre en el tercer minuto de descuento y estableció el 1-1 definitivo.