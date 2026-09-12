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Asesinaron a un reconocido empresario y piloto de automovilismo: arrestaron a un familiar de 82 años

Alfredo Wiebel, de 48 años, fue encontrado muerto de un disparo en un inmueble en construcción de Puerto Iguazú, Misiones.

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Alfredo Wiebel

Alfredo Wiebel, de 48 años, fue encontrado muerto de un disparo en un inmueble en construcción de Puerto Iguazú, Misiones.  

Un reconocido empresario y piloto de automovilismo fue asesinado este viernes en Puerto Iguazú, Misiones. Por el crimen fue detenido su exsuegro, un hombre de 82 años que había sido señalado como principal sospechoso y fue localizado horas después en una clínica de la ciudad.

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La víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años. El empresario fue encontrado muerto alrededor de las 11:15 en un inmueble en construcción ubicado en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial.

De acuerdo con las primeras actuaciones, Wiebel presentaba una herida de arma de fuego. Tras el hallazgo, se desplegó un operativo policial y se realizaron las primeras pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.

La principal hipótesis del crimen de Alfredo Wiebel

La principal hipótesis de los investigadores es que Wiebel habría mantenido una fuerte discusión con su exsuegro antes del disparo. El episodio habría sido presenciado por trabajadores que se encontraban realizando tareas en la obra.

Luego del ataque, el hombre de 82 años se habría retirado del lugar, por lo que comenzó un operativo para localizarlo. Horas más tarde, los investigadores establecieron que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú, donde fue encontrado y quedó bajo custodia policial.

La investigación busca establecer qué desencadenó la discusión y cuál fue la secuencia exacta de los hechos. También se intenta localizar el arma que habría sido utilizada.

Según las primeras informaciones, el arma utilizada habría sido una pistola calibre 9 milímetros, aunque este dato deberá ser confirmado por las pericias.

Uno de los interrogantes centrales de la causa es el móvil del homicidio. Según información publicada por La Nación, fuentes vinculadas al ámbito empresarial señalaron que existían diferencias económicas y financieras entre ambos. Los investigadores analizan si ese conflicto pudo haber tenido relación con el crimen.

Wiebel se había separado de la hija del sospechoso hacía más de seis meses y tenía dos hijos. Por el momento, cualquier vínculo entre una eventual disputa económica y el homicidio forma parte de las hipótesis que busca determinar la Justicia.

Los investigadores también cuentan con los testimonios de los trabajadores que se encontraban en la obra, quienes podrían aportar información sobre lo ocurrido antes y después del disparo.

Quién era Alfredo Wiebel, el empresario y piloto asesinado en Misiones

Además de su actividad empresarial, Wiebel tenía una trayectoria vinculada al automovilismo misionero.

Debutó en el automovilismo provincial en 2014, cuando comenzó a competir en el Misionero de Rally. Luego pasó al TC4000 Misionero, categoría en la que disputó 50 carreras, consiguió cinco victorias y alcanzó 15 podios.

En 2020 llegó al automovilismo nacional con el Procar 4000 Clase B, donde compitió con Chevrolet.

Su última participación se produjo en noviembre de 2025, durante una competencia realizada en el Autódromo Ciudad de Eldorado. Por eso, los medios especializados continúan refiriéndose a él como piloto de automovilismo.

Wiebel también desarrollaba distintas actividades empresariales en Puerto Iguazú. Junto con su hermano estaba vinculado a la franquicia Holy, un restobar con presencia en Iguazú y en la Costanera de Posadas. También tenía participación en el Z Hotel Boutique Iguazú.

Además, era socio del Estudio Aduanero Echeverría y Asociados, una actividad empresarial que había compartido con su exsuegro.

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