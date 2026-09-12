Asesinaron a un reconocido empresario y piloto de automovilismo: arrestaron a un familiar de 82 años

Luego del ataque, el hombre de 82 años se habría retirado del lugar, por lo que comenzó un operativo para localizarlo. Horas más tarde, los investigadores establecieron que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú, donde fue encontrado y quedó bajo custodia policial.

La investigación busca establecer qué desencadenó la discusión y cuál fue la secuencia exacta de los hechos. También se intenta localizar el arma que habría sido utilizada.

Según las primeras informaciones, el arma utilizada habría sido una pistola calibre 9 milímetros, aunque este dato deberá ser confirmado por las pericias.

Uno de los interrogantes centrales de la causa es el móvil del homicidio. Según información publicada por La Nación, fuentes vinculadas al ámbito empresarial señalaron que existían diferencias económicas y financieras entre ambos. Los investigadores analizan si ese conflicto pudo haber tenido relación con el crimen.

Wiebel se había separado de la hija del sospechoso hacía más de seis meses y tenía dos hijos. Por el momento, cualquier vínculo entre una eventual disputa económica y el homicidio forma parte de las hipótesis que busca determinar la Justicia.

Los investigadores también cuentan con los testimonios de los trabajadores que se encontraban en la obra, quienes podrían aportar información sobre lo ocurrido antes y después del disparo.

Quién era Alfredo Wiebel, el empresario y piloto asesinado en Misiones

Además de su actividad empresarial, Wiebel tenía una trayectoria vinculada al automovilismo misionero.

Debutó en el automovilismo provincial en 2014, cuando comenzó a competir en el Misionero de Rally. Luego pasó al TC4000 Misionero, categoría en la que disputó 50 carreras, consiguió cinco victorias y alcanzó 15 podios.

En 2020 llegó al automovilismo nacional con el Procar 4000 Clase B, donde compitió con Chevrolet.

Su última participación se produjo en noviembre de 2025, durante una competencia realizada en el Autódromo Ciudad de Eldorado. Por eso, los medios especializados continúan refiriéndose a él como piloto de automovilismo.

Wiebel también desarrollaba distintas actividades empresariales en Puerto Iguazú. Junto con su hermano estaba vinculado a la franquicia Holy, un restobar con presencia en Iguazú y en la Costanera de Posadas. También tenía participación en el Z Hotel Boutique Iguazú.

Además, era socio del Estudio Aduanero Echeverría y Asociados, una actividad empresarial que había compartido con su exsuegro.