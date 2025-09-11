En vivo Radio La Red
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (1 - 22) ÷ (7 × 3) × (18 - 4) + 3³=?

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 15 segundos y obtener el resultado correcto?

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: (1 - 22) ÷ (7 × 3) × (18 - 4) + 3³=?

¿Creés que podés encontrar la respuesta correcto? Te desafiamos a resolverlo en menos de 15 segundos. ¡El juego comienza ahora! La solución se encuentra al final de la nota.

Para resolver cualquier operación matemática compleja, se aplica una regla fundamental conocida como PEMDAS, por sus siglas en inglés:

  • P – Paréntesis: Siempre se resuelven primero todas las operaciones dentro de paréntesis o corchetes. Esto incluye cualquier suma, resta, multiplicación, división o exponente que aparezca dentro.

  • E – Exponentes: Luego se calculan los exponentes o potencias, como 232^323 o 333^333.

  • MD – Multiplicación y División: Se resuelven de izquierda a derecha, según cómo aparezcan en la operación, no importa cuál venga primero en la jerarquía, se sigue el orden de izquierda a derecha.

  • AS – Suma y Resta: Finalmente, se hacen las sumas y restas también de izquierda a derecha.

Esta jerarquía asegura que todos lleguemos al mismo resultado y que las operaciones tengan sentido matemático.

Paso 1: Resolver paréntesis

  • 1 - 22 = -21

  • 7 × 3 = 21

  • 18 - 4 = 14

La operación queda:

(-21) ÷ 21 × 14 + 3³

Paso 2: Resolver exponentes

  • 3³ = 27

La operación queda:

(-21) ÷ 21 × 14 + 27

Paso 3: División y multiplicación de izquierda a derecha

  • -21 ÷ 21 = -1

  • -1 × 14 = -14

La operación queda:

-14 + 27

Paso 4: Suma final

-14 + 27 = 13

Resultado final: 13

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

