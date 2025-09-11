Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (1 - 22) ÷ (7 × 3) × (18 - 4) + 3³=?

Esta jerarquía asegura que todos lleguemos al mismo resultado y que las operaciones tengan sentido matemático.

Paso 1: Resolver paréntesis

1 - 22 = -21

7 × 3 = 21

18 - 4 = 14

La operación queda:

(-21) ÷ 21 × 14 + 3³

Paso 2: Resolver exponentes

3³ = 27

La operación queda:

(-21) ÷ 21 × 14 + 27

Paso 3: División y multiplicación de izquierda a derecha

-21 ÷ 21 = -1

-1 × 14 = -14

La operación queda:

-14 + 27

Paso 4: Suma final

-14 + 27 = 13

Resultado final: 13

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.