La foto de Mauro Icardi con la China Suárez que reveló el dato más cruel: "Él tuvo que agarrarla..."

La foto de Mauro Icardi y la China Suárez sigue generando repercusión. Ahora se conoció el detrás de escena y las revelaciones resultan realmente polémicas. Todos los detalles y el contexto de la imagen en la nota.

11 sept 2025, 09:59
La recordada foto en la que Mauro Icardi aparece tomando de la panza a la China Suárez, que en un principio pareció una muestra de cariño entre ellos, terminó desatando una fuerte polémica. Muchos interpretaron que se trataba de un posible embarazo —rumor que la actriz ya había descartado días atrás, luego de que Wanda Nara lo sugiriera en el Aeropuerto de Ezeiza tras regresar de un viaje—, pero no era así.

En realidad, lo que Icardi buscaba mostrar era que se había tapado el tatuaje dedicado a su expareja que llevaba en el brazo izquierdo. Más tarde, compartió en su cuenta de Instagram el paso a paso del proceso y el resultado final: el diseño de un zorro (o zorra).

En Pasó en América, programa conducido por Sabrina Rojas y Tartu, tanto Natalie Weber como la conductora compartieron sus impresiones sobre la polémica foto.

Natalie Weber señaló que no había una pose ensayada entre la pareja y que Icardi parecía haber realizado un gesto específico para cubrir su tatuaje: “No había pose, entre ellos, si él no hacía pelotudez como para demostrar que se había tapado el tatuaje…” Luego, añadió de forma enfática: “Si Icardi se paraba de otra manera, podía parecer una sombra, tuvo que agarrarla a ella, ¡sí o sí!”.

Por su parte, Sabrina Rojas planteó la idea de que la China Suárez pudo haber presionado a su pareja para que tapara el tatuaje: “Yo me la imagino a la China diciéndole ‘¿Cuándo te vas a sacar el tatuaje? ¡No soporto ver a Wanda mirándome! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?’”.

Cómo es el nuevo tatuaje de Mauro Icardi

Tras la publicación de la China Suárez mostrando a Mauro Icardi con los tatuajes que cubrían los dedicados a Wanda Nara, el futbolista decidió revelar el nuevo diseño que eligió como reemplazo, mostrando cada detalle a sus seguidores.

El delantero del Galatasaray tenía en su brazo tres tatuajes relacionados con la mediática: uno con su nombre, otro con su rostro y, cerca de la muñeca, las iniciales “W” y “M”, haciendo referencia a Wanda y a Mauro.

En su cuenta de Instagram, Mauro compartió un carrete de fotos mostrando el nuevo tatuaje, acompañando la publicación con la frase: “Trabajo en progreso”.

El diseño, realizado en blanco y negro, combina varios elementos: un lobo rodeado de pinos en el brazo y un ángel en la mano, que según trascendió representa al Arcángel San Miguel, símbolo de protección y lucha contra el mal. Para llevar a cabo el trabajo, el tatuador Arturo Méndez Pérez viajó especialmente desde España.

