La foto de Mauro Icardi con la China Suárez que reveló el dato más cruel: "Él tuvo que agarrarla..."

Por su parte, Sabrina Rojas planteó la idea de que la China Suárez pudo haber presionado a su pareja para que tapara el tatuaje: “Yo me la imagino a la China diciéndole ‘¿Cuándo te vas a sacar el tatuaje? ¡No soporto ver a Wanda mirándome! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?’”.

Cómo es el nuevo tatuaje de Mauro Icardi

Tras la publicación de la China Suárez mostrando a Mauro Icardi con los tatuajes que cubrían los dedicados a Wanda Nara, el futbolista decidió revelar el nuevo diseño que eligió como reemplazo, mostrando cada detalle a sus seguidores.

El delantero del Galatasaray tenía en su brazo tres tatuajes relacionados con la mediática: uno con su nombre, otro con su rostro y, cerca de la muñeca, las iniciales “W” y “M”, haciendo referencia a Wanda y a Mauro.

En su cuenta de Instagram, Mauro compartió un carrete de fotos mostrando el nuevo tatuaje, acompañando la publicación con la frase: “Trabajo en progreso”.

El diseño, realizado en blanco y negro, combina varios elementos: un lobo rodeado de pinos en el brazo y un ángel en la mano, que según trascendió representa al Arcángel San Miguel, símbolo de protección y lucha contra el mal. Para llevar a cabo el trabajo, el tatuador Arturo Méndez Pérez viajó especialmente desde España.

