Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

24 + 15 = 39

La expresión queda así: 39 × 4 - 15 ÷ 3 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

39 × 4 = 156 | 15 ÷ 3 = 5

La expresión queda así: 156 - 5 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

156 - 5 = 151 |

151 + 37 = (?)

Resultado final: 188

El error más frecuente aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, frenar un segundo para ordenar los pasos puede ser la diferencia entre una respuesta apresurada y una cuenta bien hecha. Además, practicar desafíos de este estilo ayuda a entrenar la concentración, el cálculo mental y la paciencia para mirar cada detalle antes de responder.