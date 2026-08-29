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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 15) × 4 - 15 ÷ 3 + 37.

Leé también Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

24 + 15 = 39

La expresión queda así: 39 × 4 - 15 ÷ 3 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

39 × 4 = 156 | 15 ÷ 3 = 5

La expresión queda así: 156 - 5 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

156 - 5 = 151 |

151 + 37 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en los signos

Resultado final: 188

El error más frecuente aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, frenar un segundo para ordenar los pasos puede ser la diferencia entre una respuesta apresurada y una cuenta bien hecha. Además, practicar desafíos de este estilo ayuda a entrenar la concentración, el cálculo mental y la paciencia para mirar cada detalle antes de responder.

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