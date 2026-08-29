Wanda Nara y L-Gante, otra vez juntos: la foto que despertó sospechas y ya genera polémica

En uno de los extremos de la selfie se puede observar parte de una vestimenta con las características cadenas doradas que suele utilizar L-Gante. El detalle, que podría haber pasado inadvertido, generó todo tipo de comentarios y alimentó las versiones sobre una posible vuelta amorosa entre ambos.

La gran incógnita quedó planteada entonces alrededor de la intención de la publicación. ¿Se trató simplemente de un descuido al momento de tomar o editar la fotografía? ¿O Wanda decidió dejar deliberadamente ese detalle a la vista para provocar repercusión en las redes sociales?

La situación tomó todavía más fuerza con las publicaciones posteriores de la empresaria. En otra de sus historias virtuales mostró una parrilla encendida durante la noche, mientras que luego compartió una imagen en la que se observa su mano sosteniendo una botella de fernet perteneciente a la producción de L-Gante.

Como si eso fuera poco, el propio cantante se hizo eco de esa última publicación y la compartió en sus redes sociales, confirmando así el encuentro.

Y mientras todos se preguntan si en la visita de Wanda Nara a L-Gante en su casa también fue de la partida Martín Migueles, las imágenes volvieron a instalar a la mediática y el artista urbano en el centro de la escena y dejaron abierta una pregunta: ¿el encuentro tuvo que ver con las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity o decidieron reunirse previamente, a solas, para resolver sus diferencias antes de volver a compartir un proyecto laboral?

Por el momento, ninguno de los dos confirmó cuál fue el motivo de la reunión, pero las publicaciones fueron suficientes para que sus seguidores comenzaran a sacar sus propias conclusiones.

Cuál fue la inesperada frase de la mamá de L-Gante sobre Wanda Nara

La historia entre Wanda Nara y L-Gante volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones de Claudia Valenzuela, madre del cantante, en abril pasado, cuando habló sobre el vínculo que mantuvieron y cómo era por ese entonces la relación entre ambos.

Durante una entrevista en Puro Show (El Trece), Claudia prefirió no involucrarse al ser consultada por la vida amorosa de su hijo. “No sé, no vi, no contesto”, respondió, evitando entrar en detalles o alimentar versiones.

Sin embargo, cuando la conversación tomó como eje a Wanda Nara, la madre de L-Gante fue más contundente y explicó cómo quedó el vínculo entre ellos: “Entre ellos hay buena relación”.

Además, Claudia Valenzuela opinó sobre el romance que su hijo protagonizó con la empresaria y descartó que Wanda lo hubiera utilizado. “No creo que ella lo haya usado. Sí que le sirvió. Le sirvió a los dos”, sostuvo.

Por último, también negó que Wanda Nara haya sido una mala influencia para el cantante: “No creo. Mala influencia, no”.