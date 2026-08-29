Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 11 + 9 + 7 - (18 + 7) + 55.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 11 + 9 + 7 - (18 + 7) + 55.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
18 + 7 = 25
La expresión queda así: 15 × 11 + 9 + 7 - 25 + 55
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
15 × 11 = 165
La expresión queda así: 165 + 9 + 7 - 25 + 55
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
165 + 9 = 174 |
174 + 7 = 181 |
181 - 25 = 156 |
156 + 55 = (?)
El error común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles sin perder el costado entretenido.