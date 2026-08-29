Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

18 + 7 = 25

La expresión queda así: 15 × 11 + 9 + 7 - 25 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 11 = 165

La expresión queda así: 165 + 9 + 7 - 25 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

165 + 9 = 174 |

174 + 7 = 181 |

181 - 25 = 156 |

156 + 55 = (?)

Resultado final: 211

El error común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles sin perder el costado entretenido.