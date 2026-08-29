En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 11 + 9 + 7 - (18 + 7) + 55.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación depende de la clave inicial

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

18 + 7 = 25

La expresión queda así: 15 × 11 + 9 + 7 - 25 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 11 = 165

La expresión queda así: 165 + 9 + 7 - 25 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

165 + 9 = 174 |

174 + 7 = 181 |

181 - 25 = 156 |

156 + 55 = (?)

Resultado final: 211

El error común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles sin perder el costado entretenido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta imposible de resolver en menos de 10 segundos
Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar