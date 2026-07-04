El posteo de Franco Deambrosi que reavivó la polémica con la China Suárez e Icardi

A la postal le sumó el mensaje "Vamooo" junto al emoji de la bandera argentina, en tono claramente celebratorio. Pero lo que terminó generando mayor repercusión no fue únicamente el festejo deportivo, sino la elección musical que acompañó la historia.

Para sorpresa de muchos, Deambrosi eligió el tema "Oye mi amor" de la banda mexicana Maná. Lo llamativo es que se trata de la misma canción que Eugenia Suárez había utilizado días antes en su regreso al plano digital, lo que desató de inmediato una ola de comentarios por la coincidencia.

La controversia creció aún más cuando se advirtió que no solo compartieron la misma canción, sino también el mismo fragmento específico del tema. Ese pasaje incluye una parte en la que la letra hace referencia a alguien dispuesto a todo por otra persona, incluso si esa persona ya está en pareja con “un tipo frío y aburrido”.

En ese marco, las redes sociales volvieron a apuntar directamente hacia la actriz. Cuando China Suárez publicó su video original, varios usuarios interpretaron el gesto como una indirecta hacia el entorno de Icardi, mientras otros lo leyeron como una posible provocación hacia Wanda Nara, expareja del futbolista.

De esta manera, lo que inicialmente parecía centrado en Ekaterina Ojeda y en el supuesto interés de Icardi, terminó mutando en un nuevo foco de especulación digital. La reciente reacción de Deambrosi reconfigura por completo el escenario mediático y vuelve a poner a todos los protagonistas en el centro de una trama que no deja de sumar interpretaciones en redes.

Cuándo posteó la China Suárez la canción que casualmente acaba de compartir Franco Deambrosi

Lo cierto es que apenas dos semanas atrás, luego de un llamativo silencio virtual de varios días, Eugenia China Suárez había reaparecido en un cuenta de Instagram con un llamativo posteo en el que se la veía haciendo la fono mímica justamente de "Oye mi amor", de Maná.

Y bajo la frase que escribió sobre el video: "Piscis cuando está enamorado...", muchos supusieron que era una clara chicana dirigida a su archienemiga Wanda Nara, ex de su actual pareja Mauro Icardi.

Aunque no fueron pocos los internautas que repararon en que alguna modificación en sus sentimientos podría estar sucediendo en la actriz, según su actitud.

Y apenas días después estalló el escandalete de Ekaterina y trascartón apareció en escena Franco Deambrosi, como supuesto nuevo interés amoroso de Suárez en medio de la primera gran crisis -al menos que haya trascendido públicamente- con el hasta hace días delantero del Galatasaray.

La pregunta del millón ahora es a quién habrá estado dirigido realmente aquella canción de la banda mexicana que la China Suárez posteó en su cuenta de Instagram el pasado 19 de junio.