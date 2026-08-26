Tragedia en Nepal: un brutal alud arrasó varias localidades y dejó más de 100 muertos y 400 desaparecidos

El agua arrasó con vehículos y estructuras

La fuerza de la corriente provocó la destrucción de mercados, caminos y obras vinculadas a la actividad hidroeléctrica. Varias zonas quedaron cubiertas de barro y escombros después del paso del agua.

Uno de los videos más impactantes muestra a una multitud intentando ponerse a salvo mientras la riada se aproxima al puerto de Jilong, un paso fronterizo terrestre ubicado entre el Tíbet y Nepal.

En cuestión de segundos, el agua arrastró decenas de vehículos, incluidos varios autobuses que se encontraban estacionados en un aparcamiento. El avance de la corriente también levantó grandes cantidades de escombros y generó una enorme nube de polvo.

Casi 400 personas siguen desaparecidas

Las autoridades continúan trabajando para establecer el número definitivo de víctimas y determinar qué ocurrió con las personas que todavía no pudieron ser localizadas.

Hasta el momento, unas 400 personas permanecen desaparecidas o sin contacto y podrían haber quedado atrapadas por la inundación. Entre ellas habría 291 viajeros extranjeros.

El distrito de Rasuwa, ubicado en la frontera con el Tíbet, concentra buena parte de los daños provocados por el fenómeno.

Qué provocó la riada

Las autoridades investigan el origen del desastre y, de manera preliminar, lo relacionan con un terremoto registrado poco antes de la inundación.

El movimiento sísmico se produjo alrededor de las 8:37, hora local, y habría generado un importante deslizamiento de tierra. Según la hipótesis inicial, el desplazamiento de material terminó bloqueando el curso del río.

La acumulación de agua habría provocado posteriormente la ruptura del bloqueo y una repentina descarga que avanzó hacia las zonas pobladas, dando lugar a la devastadora riada.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades nepalíes evalúan el alcance total de los daños y trabajan para localizar a las personas que continúan desaparecidas.