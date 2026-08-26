ANSES confirmó los montos finales de la AUH y Tarjeta Alimentar para septiembre

Por otro lado, las familias con dos hijos perciben un total de $113.299, mientras que el tope de la escala alcanza los $149.425 para quienes tienen tres o más menores registrados.

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH de ANSES: cuánto se cobra

¿Cómo queda la escala consolidada de cobro según la cantidad de hijos?

La unificación del 80% neto del haber previsional junto con la asistencia alimentaria determina el dinero total que las familias recibirán acreditado en sus cuentas bancarias durante septiembre. Un titular con un hijo cobrará un piso consolidado de $195.474,80, resultante de sumar los $123.224,80 de la asignación directa y los $72.250 de la tarjeta.

En el caso de tener dos hijos, el haber directo acumulado de $246.449,60 combinado con los $113.299 de asistencia alimentaria eleva el ingreso de bolsillo a $359.748,60. Por su parte, los hogares con tres hijos llegarán a un total neta de $519.099,40, producto de los $369.674,40 directos de AUH y los $149.425 correspondientes al beneficio alimentario.

¿Quiénes cobran el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

El organismo dispone además el pago del refuerzo nutricional enmarcado en la Ley 27.611 para garantizar el cuidado de la primera infancia. Este subsidio se liquida de forma automática a los titulares que tienen hijos de hasta 3 años inclusive.

Tras aplicarse el ajuste del 2,11%, el valor del Complemento Leche se fija en $58.098 por cada niño de esa franja etaria. A modo de ejemplo, una familia con un único hijo de hasta 3 años alcanzará en septiembre un cobro definitivo de $253.572,80 de bolsillo al sumar los tres conceptos estatales.

Los beneficiarios pueden revisar el desglose completo de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.