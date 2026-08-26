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ANSES confirmó los montos finales de la AUH y Tarjeta Alimentar para septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,11% en los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre de 2026. Los beneficiarios percibirán un haber neto en mano de $123.224,80 por menor, cifra que se suma al saldo de la Tarjeta Alimentar y a los adicionales correspondientes.

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ANSES confirmó los montos finales de la AUH

ANSES confirmó los montos finales de la AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche para septiembre

La ANSES oficializó el reajuste mensual para los titulares de la AUH en función de la inflación de julio de 2026. A partir del noveno mes del año, el valor bruto de la prestación se eleva a $154.031 por cada hijo, acumulando una liquidación directa de bolsillo de $123.224,80 tras el descuento del 20% de retención. Sumados los complementos del Ministerio de Capital Humano, los ingresos netos del hogar tendrán pisos que van desde los $195.474,80 por un hijo hasta superar los $519.000 en familias con tres menores.

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¿Cuánto cobro por la AUH de ANSES en septiembre de 2026?

Con el nuevo ajuste por movilidad, el valor total bruto de la asignación alcanza los $154.031 por cada menor de edad. Sobre ese monto, el organismo previsional aplica el descuento preventivo del 20%, equivalente a $30.806,20, el cual se acumula para cobrarse de forma anual mediante la presentación de la Libreta AUH. De este modo, la acreditación directa de bolsillo se ubica en $123.224,80 por hijo.

No obstante, las familias con niños de hasta 5 años cuyos controles de salud y vacunación son verificados de forma automática entre los ministerios correspondientes quedan exentas del descuento y perciben la totalidad de la asignación.

¿De cuánto son los montos de la Tarjeta Alimentar en septiembre?

A diferencia del haber de la AUH, el subsidio para la compra de alimentos gestionado por el Ministerio de Capital Humano no se actualiza con la inflación mensual y sostiene sus escalas vigentes según la cantidad de hijos declarados. Para los hogares que cuentan con un solo hijo a cargo, la acreditación de la Tarjeta Alimentar asciende a $72.250.

Por otro lado, las familias con dos hijos perciben un total de $113.299, mientras que el tope de la escala alcanza los $149.425 para quienes tienen tres o más menores registrados.

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¿Cómo queda la escala consolidada de cobro según la cantidad de hijos?

La unificación del 80% neto del haber previsional junto con la asistencia alimentaria determina el dinero total que las familias recibirán acreditado en sus cuentas bancarias durante septiembre. Un titular con un hijo cobrará un piso consolidado de $195.474,80, resultante de sumar los $123.224,80 de la asignación directa y los $72.250 de la tarjeta.

En el caso de tener dos hijos, el haber directo acumulado de $246.449,60 combinado con los $113.299 de asistencia alimentaria eleva el ingreso de bolsillo a $359.748,60. Por su parte, los hogares con tres hijos llegarán a un total neta de $519.099,40, producto de los $369.674,40 directos de AUH y los $149.425 correspondientes al beneficio alimentario.

¿Quiénes cobran el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

El organismo dispone además el pago del refuerzo nutricional enmarcado en la Ley 27.611 para garantizar el cuidado de la primera infancia. Este subsidio se liquida de forma automática a los titulares que tienen hijos de hasta 3 años inclusive.

Tras aplicarse el ajuste del 2,11%, el valor del Complemento Leche se fija en $58.098 por cada niño de esa franja etaria. A modo de ejemplo, una familia con un único hijo de hasta 3 años alcanzará en septiembre un cobro definitivo de $253.572,80 de bolsillo al sumar los tres conceptos estatales.

Los beneficiarios pueden revisar el desglose completo de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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