El durísimo posteo de Cande Tinelli en medio del escándalo de Tini Stoessel con su padre

A pesar de que desde hace varios días se habla del distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padre por cuestiones de dinero, en las últimas horas se filtró la sideral suma que habría facturado la cantante pero que habría quedado en manos de Alejandro Stoessel. En este escandaloso contexto, Cande Tinelli irrumpió en las redes sociales con un picantísimo posteo recordando cuánto sufrió su familia cuando la cantante le dedicó una hostil canción a su padre, Marcelo Tinelli, generando un profundo dolor familiar.