Todo comenzó cuando Mateo, que estudiaba Derecho, intervino para defender a su hermano Isma, personaje interpretado por Jordi Coll. Aquella pelea tuvo consecuencias irreversibles y terminó con una condena de cuatro años de prisión por homicidio imprudente.

Durante su estancia en prisión, Mateo cambió física y emocionalmente. La experiencia lo endureció y modificó su manera de relacionarse con el mundo. Su apariencia también reflejó esa transformación: se cortó el pelo y adoptó una imagen diferente de la que tenía antes de ingresar en la cárcel. Sin embargo, el tiempo de condena no fue el único período que marcó su historia.

Durante un permiso penitenciario conoció a Olivia Costa, interpretada por Aura Garrido. El encuentro terminó convirtiéndose en un momento decisivo para su futuro. Mateo encontró en Olivia una oportunidad para comenzar de nuevo. Pero había un problema: no le contó que todavía debía regresar a prisión para completar su condena.

Según el resumen oficial de Netflix: "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla".

José Coronado es el investigador que esconde un pasado oscuro

La participación de José Coronado constituye otro de los grandes atractivos de la producción. El actor interpreta a Teo Aguilar, un agente de la Unidad de Delitos Especiales que investiga los acontecimientos relacionados con la historia central.

Su personaje no es simplemente un investigador que intenta resolver un caso. También tiene un pasado complicado y guarda secretos que adquieren importancia a medida que avanza la narración.

Teo también forma parte de una trama en la que las apariencias pueden resultar engañosas. Su experiencia profesional y su historia personal se convierten en elementos relevantes para comprender los acontecimientos.

La presencia de Coronado aporta una dimensión policial a la ficción y establece un contrapunto con el personaje de Mario Casas.

Ocho episodios con una historia que juega constantemente con el espectador

La producción está compuesta por ocho episodios. Una cantidad que permite desarrollar diferentes líneas argumentales sin extenderse durante varias temporadas.

La historia necesita tiempo para presentar a los personajes, explicar sus relaciones y establecer los acontecimientos que terminarán conectándose.

A medida que avanza la narración, la trama incorpora nuevos elementos y amplía el alcance de la investigación.

La estructura responde a una característica habitual de las novelas de Coben. El espectador recibe información de manera gradual y debe prestar atención a los detalles para comprender cómo se relacionan los distintos acontecimientos.

Tráiler oficial de El inocente en Netflix