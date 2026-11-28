El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 4 + 12 + 7 - (10 + 13) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 4 + 12 + 7 - (10 + 13) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 13 = 23
La expresión queda así: 12 × 4 + 12 + 7 - 23 + 28
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
12 × 4 = 48
La expresión queda así: 48 + 12 + 7 - 23 + 28
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
48 + 12 = 60 |
60 + 7 = 67 |
67 - 23 = 44 |
44 + 28 = ?
El tropiezo común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se mezclan paréntesis, multiplicación, sumas y restas sin orden. Estos retos son una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con apenas unos segundos de práctica.