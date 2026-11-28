10 + 13 = 23

La expresión queda así: 12 × 4 + 12 + 7 - 23 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 4 = 48

La expresión queda así: 48 + 12 + 7 - 23 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

48 + 12 = 60 |

60 + 7 = 67 |

67 - 23 = 44 |

44 + 28 = ?

Resultado final: 72

El tropiezo común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se mezclan paréntesis, multiplicación, sumas y restas sin orden. Estos retos son una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con apenas unos segundos de práctica.