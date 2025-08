Luna llena en Acuario: los 4 signos que podrían soltar un vínculo sin aviso este finde

Es tu Luna, y lo sentís como una epifanía. Ya no podés forzar lo que no fluye. Este finde podés poner un límite fuerte o tomar una decisión inesperada. No es rebeldía: es fidelidad a vos.

Leo

La Luna te espeja lo que no te está dejando ser genuina. Tal vez una relación que ya no te refleja, o un rol que te quedó chico. La libertad emocional empieza con decir: “hasta acá llego yo”.

Géminis

Situaciones que venías evitando pueden explotar (en silencio o con palabras). El deseo de libertad pesa más que la necesidad de complacer. Cuidado con la impulsividad, pero no calles si ya no podés sostener.

Tauro

Algo en tu rutina emocional pide cambio. Puede ser una pareja, un proyecto o hasta una forma de vincularte. Lo que se va este finde… probablemente ya estaba yéndose hace rato.

image

“¿Y si dejar ir es una forma de amarte más?”

Esta Luna llena viene a incomodarte para liberarte. Es ese momento donde te animás a elegirte. Y a soltar, aunque no haya garantías del después.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la Luna llena en Acuario para los vínculos?

Significa que puede haber decisiones bruscas o inesperadas. No necesariamente con enojo, pero sí con claridad. Es un buen momento para soltar lo que ya no suma.

¿Afecta a todos los signos?

Sí, pero Acuario, Leo, Géminis y Tauro lo sentirán más fuerte. Todos podemos experimentar claridad emocional o necesidad de espacio.

¿Conviene iniciar algo nuevo con esta Luna llena?

No es lo ideal. Las lunas llenas son para culminar, cerrar, entender y soltar. Lo nuevo va a venir… después.