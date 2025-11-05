Luna llena en Tauro: Los 4 signos que cuando lo que te cuesta soltar, también te cuidan

¿Sentís resistencia al cambio? Tauro detesta que le corran el piso, pero también sabe disfrutar de lo que ya está floreciendo. Tal vez eso sea lo que falta: quedarte quietx, aunque duela, y confiar en que todo se acomoda cuando de verdad estás listo para soltar.

image A veces, soltar es la forma más suave de seguir cuidando. Foto: Internet. Luna en Tauro.

El cuerpo también habla cuando el alma no se anima

Durante esta Luna llena en Tauro, el cuerpo se vuelve brújula. Si estás agotadx, si no podés dormir, si te duele un poquito todo... no lo ignores.

No es flojera: es la emoción acumulada buscando salida.

Dormí más, comé rico, abrazá fuerte. A veces, sanar no es hacer más, sino permitirte parar.

Signos más movilizados por esta Luna llena

Tauro : Sensación de cierre y comienzo. Un antes y un después emocional.

Escorpio : Se reactivan vínculos profundos. El deseo y el miedo van de la mano.

Leo : Replanteos laborales y de propósito. No todo lo estable es lo correcto.

Acuario : El hogar interno se sacude. Necesidad de pertenecer (pero sin perder libertad).

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más la Luna llena en Tauro?

A Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, que sienten el movimiento emocional con más fuerza.

¿Por qué me siento tan sensible durante la Luna llena?

Porque las emociones salen a la superficie. No estás exagerando: estás sintiendo.

¿Qué puedo hacer para aprovechar este tránsito?

Dormí bien, cerrá pendientes, agradecé lo vivido. No hace falta más magia que esa.