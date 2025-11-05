Luna llena en Tauro: Los 4 signos que cuando lo que te cuesta soltar, también te cuidan
La Luna llena en Tauro en los signos nos invita a mirar lo que pesa, lo que amamos y lo que ya pide descanso. Emoción pura, sin filtro.
Luna llena en Tauro: el cuerpo también entiende lo que el alma calla. Foto: Internet.
Hay lunas que desordenan, y otras que, sin decir mucho, te dejan mirando el techo a las dos de la mañana pensando “¿y si ya no soy esa persona?”. Esta Luna llena en Tauro tiene ese gustito a cambio inevitable, pero con ternura. No es un portazo, es un abrazo que se suelta despacio.
Tauro nos enseña que el amor también puede ser estabilidad, que el placer no siempre viene con drama, y que hay belleza en lo simple: un mate tibio, un mensaje que llega a tiempo, un domingo sin culpa. Pero claro, cuando la Luna se llena ahí, todo se siente más fuerte: las ganas, los miedos, los silencios.
Luna llena en Tauro: No todo lo que duele, se tiene que ir
Esta Luna llena te puede dejar con nostalgia, pero también con gratitud.
Es un momento para cerrar ciclos con cariño, para agradecer lo que fue y no patear más las decisiones que ya sabés que son tuyas.
¿Sentís resistencia al cambio? Tauro detesta que le corran el piso, pero también sabe disfrutar de lo que ya está floreciendo. Tal vez eso sea lo que falta: quedarte quietx, aunque duela, y confiar en que todo se acomoda cuando de verdad estás listo para soltar.
El cuerpo también habla cuando el alma no se anima
Durante esta Luna llena en Tauro, el cuerpo se vuelve brújula. Si estás agotadx, si no podés dormir, si te duele un poquito todo... no lo ignores.
No es flojera: es la emoción acumulada buscando salida.
Dormí más, comé rico, abrazá fuerte. A veces, sanar no es hacer más, sino permitirte parar.
Signos más movilizados por esta Luna llena
Tauro : Sensación de cierre y comienzo. Un antes y un después emocional.
Escorpio : Se reactivan vínculos profundos. El deseo y el miedo van de la mano.
Leo : Replanteos laborales y de propósito. No todo lo estable es lo correcto.
Acuario : El hogar interno se sacude. Necesidad de pertenecer (pero sin perder libertad).
Preguntas frecuentes
¿A qué signos afecta más la Luna llena en Tauro?
A Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, que sienten el movimiento emocional con más fuerza.
¿Por qué me siento tan sensible durante la Luna llena?
Porque las emociones salen a la superficie. No estás exagerando: estás sintiendo.
¿Qué puedo hacer para aprovechar este tránsito?
Dormí bien, cerrá pendientes, agradecé lo vivido. No hace falta más magia que esa.