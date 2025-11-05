El inesperado mensaje de Gimena Accardi mientras Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutan de su primer viaje juntos

Aunque aún no dio detalles concretos, todo indica que Gimena está por embarcarse en un nuevo desafío artístico que promete dar que hablar.

¿Cómo reaccionó Gonzalo Gerber a la romántica imagen de Dai Fernández y Nico Vázquez?

Dai Fernández y Nico Vázquez comenzaron como colegas en la obra teatral Rocky, pero con el paso del tiempo, su vínculo se transformó en algo más profundo que una simple amistad, justo después de que ambos pusieran fin a sus respectivas relaciones amorosas.

Nico se separó de Gimena Accardi tras casi dos décadas de relación, luego de que ella admitiera públicamente haberle sido infiel. Por su parte, Dai también atravesaba una ruptura con Gonzalo Gerber, con quien compartió siete años de pareja.

Poco tiempo después, empezaron a circular versiones sobre una posible relación sentimental entre Vázquez y Fernández, rumores que más adelante fueron confirmados por el propio actor.

Durante el fin de semana, se viralizó una fotografía que dejó en evidencia el romance entre Nico y Dai. La imagen fue compartida por la cuenta de Instagram del programa LAM (América TV), acompañada por el texto: "Amor en el aire. Nico y Dai acaramelados en la noche porteña. #LAM", donde se los ve sentados frente a un gran ventanal en un restaurante, conversando mientras él le acariciaba la espalda.

A raíz de esta escena romántica, Gonzalo Gerber, ex pareja de Dai, tomó una decisión contundente en sus redes sociales: dejó de seguir tanto a Nico como a Fernández, luego de que la relación se hiciera pública y comenzaran a mostrarse juntos sin ocultamientos.

Incluso desde el momento en que se supo que Dai Fernández había terminado su relación, se comentó que Gerber no la estaba pasando bien. Lo cierto es que, desde el entorno digital, optó por alejarse aún más de su ex y del actor, marcando distancia tras la confirmación del noviazgo, en un intento por recomponer su vida.

