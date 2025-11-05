El tenaz análisis de Marina Calabró sobre la compleja interna en la familia de Marcelo Tinelli

En ese sentido, Calabró sostuvo que el conductor intentó minimizar su situación económica: "Él no negaba la deuda, decía que la deuda no era personal, que era de San Lorenzo, pero siempre minimizó el tema o puso la falta en el otro. Lo que hace Juanita es exponerlo en una situación que él estaba tratando de poner debajo de la alfombra, pero no se puede tapar eso con la mano".

Por último, reflexionó sobre el trasfondo del conflicto y lo que motivó a la joven a hablar públicamente: "Cuando la guita se acaba, todo lo que se tapa con guita empieza a salir a la superficie. ¿Por qué una chica de perfil bajo mostraría semejante vulnerabilidad si no es cierto y si no tiene miedo? No desconfío ni un minuto de que recibió una amenaza".

De esta manera, Marina Calabró dejó en claro su posición sobre la interna Tinelli y apuntó directamente contra el conductor, en medio de un momento delicado tanto a nivel personal como económico para él.

¿Cuánto habrían cobrado las hijas de Marcelo Tinelli por el reality de Amazon Prime?

El escándalo que envuelve al clan Tinelli estalló en el momento menos esperado: justo mientras se filmaba la segunda temporada de Los Tinelli, el reality familiar que produce Amazon Prime Video y que promete mostrar la intimidad del conductor junto a sus hijos.

Las grabaciones avanzaban con normalidad hasta que surgió un conflicto durante la planificación del viaje a Perú. La idea era que la familia acompañara a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a la tierra natal de la modelo para registrar su convivencia y, al mismo tiempo, reflejar parte de la cultura peruana. Sin embargo, Juana Tinelli decidió no sumarse al grupo tras una fuerte discusión con su padre, lo que abrió un nuevo frente de tensión.

La ausencia de Juana generó preocupación no solo dentro del entorno familiar, sino también entre los productores de Prime Video, que habían invertido una suma millonaria con la expectativa de contar con todos los integrantes del clan en esta nueva entrega. Según reveló Marina Calabró, citando a Guido Záffora, “cada una de las hijas de Marcelo Tinelli habría recibido 3 millones de dólares por tres meses de filmación”.

Ante la baja de Juana, la gran incógnita es qué pasará con el contrato y el futuro del proyecto. Por ahora, no hay una respuesta oficial, aunque todo apunta a que el conductor deberá sentarse a negociar nuevamente con los ejecutivos de la plataforma para definir los próximos pasos.

Lo último que trascendió del rodaje es que Marcelo Tinelli viajó a Uruguay junto a El Tirri, Candelaria y Micaela para filmar lo que será la despedida de su emblemática casa en Punta del Este. Tinelli tomó la decisión de vender la propiedad a raíz de los problemas financieros que enfrenta tras haber sido garante de San Lorenzo. Dado el gran valor sentimental que esa residencia tiene para la familia, consideraron importante registrar ese cierre como símbolo del final de una etapa.

Por el momento, la segunda temporada de Los Tinelli no tiene fecha confirmada de estreno, y el conflicto familiar mantiene en duda si finalmente verá la luz o quedará archivada por Amazon.