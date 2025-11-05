Adorni juró como jefe de Gabinete: ¿cuáles serán sus primeras medidas y qué cambia a partir de ahora?

Pero después lo ovacionaron con un fuerte aplauso y siguió saludando uno por uno, durante más de media hora al resto de los ministros, entre ellos Luis "Toto" Caputo, el canciller Pablo Quirno, de Capital humano, Sandra Pettovello, de Seguridad, Patricia Bullrich, de Defensa, Luis Petri, entre otros de los que se ubicaron en las primeras filas del colmado salón Blanco.

También estuvo su esposa e hijos y los padres del presidente Javier Milei y algunos legisladores de LLA, de los más cercanos al círculo de los Milei, como Lilia Lemoine y el stramer Sergio Figliuolo “tronco”.

En cambio, no hubo invitados de partidos y bloques aliados en el Congreso, como del PRO, que antes habían participado de una cumbre con el presidente en la Casa Rosada para coordinar la convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre, según confirmó el propio Adorni.

Adorni rediseña la Jefatura de Gabinete y absorberá nuevas áreas

Javier milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Manuel Adorni como jefe de ministros y Diego Santilli en Interior. Foto Casa Rosada

Empoderado por el apoyo incondicional del presidente y de su hermana Karina Milei, Adorni confirmó a A24.com que continuará siendo el vocero del Gobierno, pero no ya desde la diaria, sino como jefe de Gabinete, buscará otra metodología para dialogar con los periodistas acreditados.

Adorni todavía no definió quienes lo acompañarán en las distintas áreas de la jefatura de Gabinete, porque está rediseñando totalmente la estructura que le dejó Francos, casi vacía de poder, y según pudo saber este medio, de fuentes oficiales, absorberá nuevas áreas de las que tiene a su cargo en la estructura que deja Francos.

Por eso, mientras termina de definir sus equipos, que dará a conocer en 10 días cuando se publique el futuro organigrama en el Boletín Oficial, Adorni tiene previsto darle continuidad a los actuales equipos y funcionarios, y empezará este jueves con una reunión con el actual vicejefe de Gabinete de Gestión, José “Cochi” Rolandi, quien no se descarta que continúe en el mismo cargo.

Según confirmó una alta fuente a A24.com, otro a los que Adorni le daría continuidad en el cargo es a Daniel Scioli, quien ocupa la Secretaría de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, desde la llegada de Francos.

En tanto, cerca del nuevo jefe de Gabinete descartaron la salida de otros ministros, como el de justicia, Mariano Cúneo Libarona, y confirmaron los reemplazos a partir del 10 de diciembre de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y de Defensa, Luis Petri cuando los mismos dejen sus actuales lugares para asumir como senadora y diputado electos, respectivamente.

“Los reemplazos de Bullrich y de Petri ya están decididos, pero no se pueden adelantar”, aseguró una alta fuente del Gobierno a A24.com.

Karina Milei junto a los ministros y senadora electa, Patricia Bullrich y el diputado electo Luis Petri, se consolida como la jefa política de LLA frente a los bloques del oficialismo en el Congreso. Foto LLA.

En tanto, se espera también para más adelante -cuando la Cámara de Diputados y la justicia Electoral definan formalmente la renuncia como diputado electo- la jura del designado ministro del Interior, Diego Santilli, algo que también podría extenderse hasta diciembre.

Santilli y Adorni compartirán despachos en el sector que históricamente ocupó el Ministerio del Interior y que comunica directo desde la planta baja al Salón de los Bustos de la Casa Rosada que da a la escalera Francia, con llegada directa al despacho presidencial y el que era de la jefatura de Gabinete que hoy ocupa la secretaria General, Karina Milei, en el primer piso.

Adorni se mudará el próximo viernes o lunes de la semana que viene, de su actual oficina de la secretaria de Prensa y comunicación que le dejará a su sucesor y actual subsecretario Javier Lanari, que a su vez, tiene que definir el nombre de su subsecretario de prensa, persona que mantendrá la relación directa con los periodistas acreditados en la Sala de la Casa de Gobierno.