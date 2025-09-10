Luna en Tauro septiembre 2025: cómo impacta en el amor de cada signo del zodíaco

geminis luna astrologia signos.jpeg

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario): búsqueda de equilibrio en la pareja

El tránsito les pide a los signos de aire que encuentren un balance entre libertad y compromiso. Es una semana propicia para aclarar dudas, poner en palabras los sentimientos y avanzar hacia vínculos más sólidos.

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario): pasión intensa pero con necesidad de control

Los signos de fuego sentirán una pasión desbordante bajo la Luna en Tauro. Sin embargo, deberán manejar la impulsividad y los celos, para no entrar en tensiones innecesarias. Si logran canalizar la energía, el romance será explosivo.