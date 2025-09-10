En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Tauro
Luna
ASTROLOGÍA

Luna en Tauro septiembre 2025: cómo impacta en el amor de cada signo del zodíaco

Entre el 11 y el 13 de septiembre, la Luna en Tauro activa la sensualidad y la búsqueda de vínculos estables. Mirá cómo afecta a tu signo en el terreno del amor.

Luna en Tauro septiembre 2025: cómo impacta en el amor de cada signo del zodíaco

Cuando la Luna se ubica en Tauro, las relaciones toman un tinte más afectuoso y se valoran los gestos concretos de cariño. Es un período para fortalecer vínculos, compartir momentos en pareja y también para los solteros, abrirse a conocer personas con intenciones claras.

Leé también Luna en Tauro septiembre 2025: los 5 signos más beneficiados por su energía
luna en tauro septiembre 2025: los 5 signos mas beneficiados por su energia

Este tránsito favorece el romance y la construcción de lazos duraderos, pero también puede generar cierta necesidad de posesividad. Te contamos cómo la Luna en Tauro impacta en tu signo en cuestiones del corazón.

Astrologia Venus entra en Tauro.jpeg

Signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): seguridad y compromiso

Los signos de tierra disfrutan de la estabilidad. Es un buen momento para formalizar relaciones, hablar de convivencia o reforzar el compromiso en la pareja. La energía taurina los vuelve más receptivos al contacto físico y emocional.

luna capricornio signos a

Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): sensibilidad y entrega emocional

La Luna en Tauro despierta la ternura y la empatía en los signos de agua. Se intensifica la necesidad de compartir desde lo profundo, lo que favorece declaraciones sinceras y momentos íntimos cargados de romanticismo.

geminis luna astrologia signos.jpeg

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario): búsqueda de equilibrio en la pareja

El tránsito les pide a los signos de aire que encuentren un balance entre libertad y compromiso. Es una semana propicia para aclarar dudas, poner en palabras los sentimientos y avanzar hacia vínculos más sólidos.

Luna en Aries en trígono con Marte en Leo 3.jpeg

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario): pasión intensa pero con necesidad de control

Los signos de fuego sentirán una pasión desbordante bajo la Luna en Tauro. Sin embargo, deberán manejar la impulsividad y los celos, para no entrar en tensiones innecesarias. Si logran canalizar la energía, el romance será explosivo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tauro Luna Astrología signo Signos signos del zodíaco
Notas relacionadas
Urano retrógrado en Tauro 2025: qué significa y cómo afecta a cada signo
Llega la Luna en Tauro de septiembre: 4 signos beneficiados y 4 perjudicados
¿Hay vida en Marte?: el sorprendente hallazgo que detectó la NASA

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar