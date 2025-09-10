Caso Maradona: imputaron a la jueza Julieta Makintach por el documental "Justicia Divina" y pidieron su destitución

julieta makintach diego maradona.jpg El escándalo por el juicio de la muerte de Diego Maradona.

Según la investigación, la jueza aceptó una propuesta comercial de su amiga de la infancia, María Lía Vidal Alemán, para participar del proyecto audiovisual. Incluso habría utilizado recursos y espacios del Poder Judicial para fines privados, lo que comprometió su imparcialidad.

El rol de la jueza en el documental

Los fiscales detallaron que Makintach permitió el ingreso de un equipo de filmación al Tribunal de San Isidro en días inhábiles, facilitó el uso de su despacho para escenas actuadas e incluso manipuló expedientes frente a cámara. También autorizó la grabación de audiencias pese a que existía una resolución que lo prohibía.

Testimonios policiales, registros de cámaras de seguridad y material secuestrado en la productora La Doble S.A. respaldan estas acusaciones. La propia jueza aparece en videos reconociendo su participación, aunque en público lo negó reiteradamente.

Consecuencias en el juicio por la muerte de Maradona

La actitud de Makintach generó cuestionamientos de las partes. El abogado Julio Rivas, defensor de Leopoldo Luque, la recusó por su “sobreactuación” durante las audiencias. Esto derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Maradona y en nuevas dilaciones para la causa.

Para los fiscales, las conductas de la magistrada constituyen un grave atentado contra la imparcialidad y dignidad del Poder Judicial, motivo por el cual solicitaron su desafuero y la apertura de un jury de enjuiciamiento.

maradona.jpg La acusación la formalizaron los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.

Burlando pidió su destitución

El abogado Fernando Burlando acompañó el pedido fiscal y reclamó la destitución inmediata de Makintach. Argumentó que la jueza utilizó su cargo y bienes públicos para obtener beneficios privados, lo que configuraría delitos graves y un daño institucional.

En su presentación, Burlando destacó que las maniobras de la jueza provocaron la nulidad del proceso y una revictimización de Dalma y Giannina, hijas de Maradona, quienes aguardan justicia por la muerte de su padre.