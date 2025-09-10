La fuerte confesión de Pampita que nadie se esperaba: "Me encanta..."

La declaración desató risas en el estudio y dejó en claro que la modelo no teme compartir sus preferencias gastronómicas, incluso si se trata de sabores que no todos se animan a probar.

¿Quién es la pareja actual de Pampita?

La actual pareja de Pampita es el polista Martín Pepa, con quien mantiene una relación consolidada tras su reconciliación en agosto de 2025. La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo después de que se viralizara una foto de ambos sonrientes y juntos. Pampita y Pepa se reencontraron en el Hamptons Polo Club, en Nueva York, donde fueron vistos tomados de la mano, consolidando así esta segunda oportunidad como pareja.

A diferencia de relaciones anteriores, la modelo ha decidido mantener este vínculo más privado y alejado de los medios. Prefiere no compartir detalles íntimos ni mostrar los lugares que visitan juntos en redes sociales, buscando vivir el amor de manera más reservada. Martín Pepa, reconocido polista argentino, divide su tiempo entre Estados Unidos y Argentina y fue presentado a Pampita por amigos en común. Con el tiempo, ambos decidieron mostrar su historia de amor públicamente, aunque manteniendo la discreción que caracteriza esta etapa de su relación.

Pampita y una curiosa costumbre con sus hijos que ya no puede mantener: "Lloraron, pobrecitos"

La conductora Pampita sorprendió en Los 8 escalones (El Trece) al contar una anécdota inesperada sobre los cortes de pelo caseros.

Todo comenzó a partir de una pregunta a los participantes: “¿Qué porcentaje de argentinos se corta a sí mismo el pelo?”. Antes de escuchar las respuestas, la modelo aprovechó para sumar su experiencia personal: “Yo de chica me cortaba un poco sola. Como que me hacía un desmechado en la parte de adelante”.

En ese mismo tono, Pampita confesó que durante años fue ella quien se encargó de cortar el pelo de sus hijos. “A mis hijos les corté durante muchos años, pero ahora ya no se dejan porque les corto mal”, dijo entre risas.

Luego agregó más detalles sobre aquellas improvisadas sesiones de peluquería: “Yo les cortaba las puntas y quedaban como quedaban. Me salía mucho el corte taza, que me odiaban después. ‘¿Qué me hiciste, mamá?’ Han llorado por un corte de pelo que yo les hice, pobrecitos. Pero bueno, les volvió a crecer, no pasa nada”.

Con su relato, la conductora dejó ver un costado más cotidiano y descontracturado, riéndose de sí misma y compartiendo recuerdos familiares que divirtieron al público.