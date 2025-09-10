El fuerte exabrupto de Josefina Pouso contra Maxi Kilates que destapó un hecho íntimo entre ellos

Además, dio los motivos de la separación entre Villar y Appap: "Él la recontra re cagó con otra, no conmigo. La Tora dijo que se separó porque parecía que el señor no tenía bien algunos papelitos y, para mí, me usó de chivo expiatorio".

Para cerrar, apuntó con fuerza contra el músico: "Tipo ‘yo no hago ninguna, ¿ves que es esta tro... la que me manda fueguitos?’. Me usó como chivo expiatorio, porque acá no había pasado nada, para zafar de otros mensajes que tenía que borrar después”.

Cuando se separó Lucila La Tora Villar de Maxi Kilates

Fue el 30 de agosto que a través de un video, Pepe Ochoa confirmó la noticia de la separación de Maxi Appap, lider de la banda 18 Kilates y Lucila La Tora Villar.

El panelista lo hizo público a través de la cuenta oficial de Instagram de LAM (América TV) donde además detalló los presuntos motivos que habrían llevado a la estrella de Telefe a tomar esta decisión. "Se separó La Tora de Gran Hermano. No va más, terminó todo", detalló.

"Ella decidió dejarlo. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”, había dicho en aquel momento Ochoa.

Luego, se conoció de boca de Villar que la ruptura se dio por supuestas terceras en discordia y faltas de respeto y compromiso por parte del cantante de cumbia, según mencionó la influencer.