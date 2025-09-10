A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
No le gustó nada

El fuerte exabrupto de Josefina Pouso contra Maxi Kilates que destapó un hecho íntimo entre ellos

Josefina Pouso se descargó públicamente contra Maxi Appap, líder de la banda 18 Kilates, después de haber sido señalada como la tercera en discordia en la relación entre él y Lucila La Tora Villar.

10 sept 2025, 20:43
El fuerte exabrupto de Josefina Pouso contra Maxi Kilates que sacó a la luz un hecho íntimo entre ellos
El fuerte exabrupto de Josefina Pouso contra Maxi Kilates que sacó a la luz un hecho íntimo entre ellos

El fuerte exabrupto de Josefina Pouso contra Maxi Kilates que sacó a la luz un hecho íntimo entre ellos

Tras verse involucrada en medio de la relación entre Maxi Appap y Lucila La Tora Villar, Josefina Pouso no dudó en apuntar contra el cantante, relatando que fue él quien la contactó en todo momento y cuestionando sus manejos dentro de la relación con la ex Gran Hermano.

En el programa de streaming #ÁngelResponde por Bondi Live, Pouso decidió aclarar su rol en el escándalo amoroso, luego de que fuera señalada como la tercera en discordia en la relación entre la influencer y el músico.

Leé también

La Tora Villar fulminó a Josefina Pouso tras el escándalo con Maxi Kilates: "Es raro..."

la tora villar fulmino a josefina pouso tras el escandalo con maxi kilates: es raro...

"Cuando terminé el Cantando, aparece el morocho este. Dije ‘mirá qué bien el morocho’, y le di like. Si responde, responde. Si cae, cae”, explicó con humor cómo se dio el primer contacto con el líder de la banda de cumbia tras su separación.

Sin embargo, al revisar las conversaciones que expuso en A la Tarde (América TV), se mostró sorprendida: "Me puse a ver el chat y me acordaba de conversaciones que tuvimos y que hoy no están. Entonces quedó como que yo era la zorra que le mandaba fueguitos. Un tarado".

Además, dio los motivos de la separación entre Villar y Appap: "Él la recontra re cagó con otra, no conmigo. La Tora dijo que se separó porque parecía que el señor no tenía bien algunos papelitos y, para mí, me usó de chivo expiatorio".

Para cerrar, apuntó con fuerza contra el músico: "Tipo ‘yo no hago ninguna, ¿ves que es esta tro... la que me manda fueguitos?’. Me usó como chivo expiatorio, porque acá no había pasado nada, para zafar de otros mensajes que tenía que borrar después”.

Embed

Cuando se separó Lucila La Tora Villar de Maxi Kilates

Fue el 30 de agosto que a través de un video, Pepe Ochoa confirmó la noticia de la separación de Maxi Appap, lider de la banda 18 Kilates y Lucila La Tora Villar.

El panelista lo hizo público a través de la cuenta oficial de Instagram de LAM (América TV) donde además detalló los presuntos motivos que habrían llevado a la estrella de Telefe a tomar esta decisión. "Se separó La Tora de Gran Hermano. No va más, terminó todo", detalló.

"Ella decidió dejarlo. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”, había dicho en aquel momento Ochoa.

Luego, se conoció de boca de Villar que la ruptura se dio por supuestas terceras en discordia y faltas de respeto y compromiso por parte del cantante de cumbia, según mencionó la influencer.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Josefina Pouso Lucila La Tora Villar

Lo más visto