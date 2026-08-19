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Magnesio: para qué sirve y cuál es el más conveniente para cada caso

Existen distintas variantes de magnesio y no todas cumplen la misma función. Una especialista explica para qué sirve cada una y cuál es la opción más conveniente según el objetivo buscado.

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Existen distintas variantes de magnesio y no todas cumplen la misma función.

Existen distintas variantes de magnesio y no todas cumplen la misma función.

El magnesio es uno de los suplementos más utilizados en la actualidad por sus múltiples beneficios para la salud. Sin embargo, no todos conocen cuál es la variante más conveniente según cada necesidad.

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Existen diferentes formulaciones de este mineral y cada una presenta características particulares. La doctora Alejandra Stivaletta, especialista en Medicina de Precisión, explica las diferencias entre ellas para conocer sus usos y elegir la opción más conveniente.

Qué tipo de magnesio elegir según cada necesidad

Citrato de magnesio: es la opción ideal para el tratamiento del estreñimiento crónico, ya que facilita el tránsito intestinal.

Cloruro de magnesio: se recomienda en casos de problemas digestivos, específicamente para mitigar la acidez a nivel estomacal.

Malato de magnesio: esta formulación está orientada a mejorar los estados de fatiga y aliviar el dolor muscular.

Bisglicinato de magnesio: se destaca por su capacidad para mejorar el perfil del descanso y promover la relajación del sistema nervioso central. Es una alternativa de alta absorción y suavidad para el sistema, y ofrece un espectro amplio de beneficios generales.

Treonato de magnesio: se utiliza para fortalecer la salud cerebral y potenciar la capacidad de la memoria.

El bisglicinato de magnesio, una de las opciones más versátiles

En el mercado es posible encontrar suplementos que combinan más de una de estas formulaciones para ofrecer un efecto sinérgico.

No obstante, ante la búsqueda de una opción versátil que garantice una buena absorción y un perfil de beneficios extenso, el bisglicinato de magnesio se posiciona como una de las recomendaciones principales por su tolerabilidad y eficacia.

Antes de comenzar a tomar suplementos de magnesio, siempre es recomendable consultar con un médico o nutricionista, especialmente en caso de presentar problemas renales, tomar medicamentos o tener síntomas digestivos persistentes.

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