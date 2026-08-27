Perdió el control: dolor absoluto por la muerte de Victoria Raymondi

La investigación quedó en manos de la Justicia de Quilmes, que ahora intenta reconstruir los últimos instantes previos al choque y establecer por qué el automóvil terminó fuera de control.

Cómo fue el accidente de Victoria Raymondi en Quilmes

El siniestro ocurrió minutos antes de las 2 de la madrugada, en el cruce de la avenida Oscar Smith y la avenida Acha, en Quilmes.

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el Peugeot 208 azul que manejaba Victoria circulaba por la zona cuando, de manera repentina, perdió el control.

El automóvil terminó desviándose hacia uno de los laterales de la avenida. Luego subió a la vereda y chocó violentamente contra la fachada de una ferretería.

La secuencia permite dimensionar la magnitud del impacto. El vehículo terminó completamente destrozado en su parte frontal y la estructura del comercio sufrió importantes daños.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el derribo de una columna de apoyo del establecimiento, que cedió debido a la violencia con la que el automóvil impactó contra el lugar.

Tras el choque, varios vecinos se acercaron para tratar de asistir a la joven. La escena generó conmoción entre quienes se encontraban en las inmediaciones y rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencia.

Sin embargo, los médicos del SAME determinaron que Victoria había fallecido como consecuencia del impacto.

Por el momento, no trascendieron públicamente elementos que permitan establecer con certeza qué provocó el despiste. La velocidad, las condiciones del vehículo, la situación de la calzada y cualquier otra circunstancia que pudiera haber influido forman parte de las cuestiones que deberán ser analizadas.

La investigación por la muerte de Victoria Raymondi

La causa judicial quedó a cargo de la fiscal Claudia Vara, titular de la UFI N° 9 de Quilmes, quien deberá determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Las imágenes de las cámaras de seguridad constituyen uno de los elementos centrales para reconstruir la secuencia. Ese material permite observar el desplazamiento del Peugeot 208 y el momento en que termina impactando contra el local.

A partir de esas imágenes y de las distintas pericias que puedan realizarse, la Justicia buscará establecer por qué Victoria perdió el dominio del vehículo.

En este tipo de investigaciones también resulta fundamental determinar si existió algún factor externo que pudiera haber incidido en el accidente.

Los investigadores deberán establecer, entre otras cuestiones, las condiciones en las que se encontraba el automóvil, el estado de la zona y cualquier circunstancia previa al choque que permita explicar la maniobra.

Hasta el momento, la causa se encuentra en etapa de investigación y no existe una explicación definitiva sobre qué originó el despiste.

Quién era Victoria Raymondi, la joven que murió a los 21 años

Más allá de la tragedia, la muerte de Victoria provocó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y personas vinculadas al mundo empresarial y del automovilismo.

Quienes la conocían la describieron como una joven alegre, cercana y muy querida por su círculo íntimo.

Victoria tenía 21 años y se encontraba a menos de dos semanas de cumplir 22. Su cumpleaños estaba previsto para el 6 de septiembre, una fecha que ahora quedó marcada por el dolor para sus seres queridos.

Su familia también mantenía una estrecha relación con el sector automotor.

Victoria era hija de Cristian Raymondi, empresario vinculado al rubro automotor y propietario de Embragues Trento, una firma con presencia dentro de ese ámbito.

El vínculo familiar con los motores no terminaba allí. Cristian Raymondi también se encuentra relacionado con el automovilismo argentino y tiene vínculos con el ambiente del Turismo Carretera.

De hecho, a fines de julio había dado un nuevo paso dentro de su relación con el deporte motor al debutar como piloto en la Copa Bora, en el autódromo de La Plata, acompañado por Martín Serrano.

Ese contexto hizo que la tragedia tuviera una repercusión especialmente fuerte entre personas vinculadas al ambiente automotor.

El desgarrador mensaje del padre de Victoria Raymondi

Tras conocer la muerte de su hija, Cristian Raymondi utilizó sus redes sociales para expresar el dolor que atravesaba junto a su familia.

En una de sus publicaciones escribió: “El peor día de nuestras vidas. Se nos fue Victoria, mi hija. Te amo y amaré cada día del resto de mi vida”.

El mensaje reflejó la dimensión de la pérdida y rápidamente generó muestras de acompañamiento de familiares, amigos y allegados.

En otra publicación, el empresario volvió a dirigirse directamente a su hija y dejó expuesto el profundo impacto que tuvo su muerte.

“Hija mía, estoy desgarrado. Solo quiero sentirte, acariciarte, darte besos. Sos mi orgullo”, expresó.

Las palabras reflejaron no solamente el dolor provocado por la tragedia, sino también el vínculo que existía entre ambos.

Para una familia que esperaba celebrar en pocos días los 22 años de Victoria, el accidente significó un cambio abrupto e inesperado.

Un choque que quedó registrado por las cámaras de seguridad

Uno de los aspectos centrales del caso es que el accidente de Victoria Raymondi quedó registrado por cámaras de seguridad del municipio.

Ese material puede ser determinante para la investigación porque permite observar el momento previo al impacto y la trayectoria que siguió el vehículo.

Las imágenes muestran cómo el Peugeot 208 azul se desplaza por la avenida y, en determinado momento, termina perdiendo el control.

Luego ocurre la violenta colisión contra la ferretería.

La existencia del registro audiovisual permitirá a los investigadores complementar la información obtenida en el lugar del hecho y las pericias realizadas sobre el vehículo.

También podría ayudar a establecer con mayor precisión la velocidad aproximada del automóvil y la dinámica de la maniobra previa al choque, aunque esas conclusiones deberán surgir de los análisis correspondientes.

La violencia del impacto y la escena del accidente

La magnitud del choque quedó reflejada tanto en el estado del Peugeot 208 como en los daños provocados en el comercio.

El vehículo terminó contra la fachada de la ferretería después de atravesar la vereda. La fuerza del impacto fue suficiente para derribar una columna estructural del local, una imagen que da cuenta de la violencia del episodio.

Los vecinos fueron los primeros en acercarse y comprobar la gravedad de la situación.

La llegada del SAME confirmó posteriormente el peor desenlace: Victoria había perdido la vida en el lugar.

El hecho generó conmoción en la zona y volvió a poner en el centro de la escena las consecuencias que pueden tener los accidentes de tránsito durante la madrugada.

Qué busca determinar ahora la Justicia de Quilmes

Con la investigación en marcha, uno de los principales interrogantes es qué ocurrió durante los segundos previos al impacto.

Por ahora, la información disponible permite reconstruir el desenlace, pero no explica de manera concluyente cuál fue la causa que hizo que Victoria perdiera el control de su vehículo.

La fiscal Claudia Vara y los investigadores deberán analizar las pruebas disponibles para intentar responder esa pregunta.

El estado del auto, las imágenes de seguridad y los informes realizados sobre el lugar del accidente serán elementos importantes para avanzar.

También deberán considerarse las condiciones existentes en el momento del hecho y cualquier otra evidencia que pueda aportar información sobre la secuencia.

La prioridad de la investigación será reconstruir de la manera más precisa posible los últimos minutos de vida de la joven y determinar qué provocó el choque.

Mientras tanto, el entorno de Victoria atraviesa el duelo por una muerte inesperada.

Su historia quedó marcada por una tragedia que ocurrió cuando apenas tenía 21 años y cuando faltaban pocos días para una celebración que nunca llegó.

La investigación judicial continuará para intentar esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en la intersección de Oscar Smith y Acha, en Quilmes, mientras familiares y allegados despiden a una joven que, según quienes la conocían, se caracterizaba por su alegría y por el fuerte vínculo que mantenía con las personas de su entorno.

Para su familia, sin embargo, la investigación convive ahora con una pérdida imposible de reparar: Victoria Raymondi murió a los 21 años, en un violento accidente de tránsito que todavía deja preguntas sin respuesta.